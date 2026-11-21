Taylor Swift (36) musste bei den CMA Awards 2026 eine Niederlage einstecken. Am Mittwochabend wurden in Nashville die Trophäen der Country Music Association vergeben. Der Song "I Knew It, I Knew You", den die Sängerin für den Pixar-Film "Toy Story 5" geschrieben hatte, ging in der Kategorie Single des Jahres allerdings leer aus, berichten US-Medien. Stattdessen holte sich Ella Langley (27) den Preis. Die aufstrebende Countrysängerin setzte sich mit ihrem Erfolgshit "Choosin' Texas" durch. Bitter für Taylor: Sie war bei der Gala sogar persönlich auf die Bühne gegangen und hatte das nominierte Lied live performt. Damit stand sie zum ersten Mal seit 2013 wieder bei den CMA Awards im Rampenlicht. Der verpasste Award könnte ihrer laufenden Kampagne für eine erste Oscar-Nominierung nun etwas den Wind aus den Segeln nehmen. Das Rennen um eine Anerkennung durch die Academy ist für die Musikerin damit aber noch lange nicht gelaufen.

Die Konkurrenz in der Kategorie war allerdings groß. Neben Ella und Taylor waren auch Lainey Wilson (34) und Cody Johnson im Rennen. Ella war sogar doppelt vertreten: Außer mit "Choosin' Texas" war sie auch mit ihrem Song "Be Her" nominiert. Taylor setzt derzeit sichtbar alles daran, ihrem Filmsong möglichst viel Aufmerksamkeit zu verschaffen. Wie Page Six berichtet, besuchte die Musikerin Anfang November ein Screening von "Toy Story 5" mit anschließender Fragerunde. Eingeladen waren Mitglieder verschiedener Branchenverbände. Dort soll sich die Sängerin auffallend viel Zeit für die Gäste genommen haben. "Sie blieb und sprach mit wirklich jedem, erlaubte Selfies und gab Autogramme", verriet ein Besucher dem Portal. Ob sich der Charme-Einsatz am Ende auszahlt, wird sich am 21. Januar 2027 zeigen. Dann werden nämlich die Nominierungen für die Oscars verkündet. Die große Preisverleihung ist für den 14. März 2027 angesetzt.

Ganz ohne weitere Chancen auf Trophäen für ihren Filmsong bleibt Taylor aber nicht. Bei den Grammys 2027 ist "I Knew It, I Knew You" gleich in zwei Kategorien nominiert: als Song des Jahres und als bester für visuelle Medien geschriebener Song. Insgesamt darf die Sängerin bei der kommenden Verleihung auf fünf Auszeichnungen hoffen. Damit kommt sie in ihrer Karriere auf 63 Nominierungen, 14-mal konnte sie den Preis bislang gewinnen. Auch ihr Album "The Life of a Showgirl", die Single "The Fate of Ophelia" sowie der Titelsong, den sie gemeinsam mit Sabrina Carpenter (27) aufgenommen hat, haben Chancen auf eine Auszeichnung. Mit ihrem CMA-Auftritt kehrte Taylor zudem zu ihren musikalischen Wurzeln im Country zurück.

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Getty Images Taylor Swift und Lainey Wilson bei den Country Music Association Awards in Nashville

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Getty Images Taylor Swift tritt bei den 60. Country Music Association Awards in Nashville auf

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