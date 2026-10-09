25.000 Fans mehr bei Shows: Apache hängt Helene Fischer ab

In Köln gibt es eine neue Bestmarke: Apache 207 (28) hat Helene Fischer (42) den Besucherrekord der Lanxess Arena abgenommen. Der Rapper trat sieben Mal in der Halle auf und erreichte dabei insgesamt 130.000 Menschen, wie Schlager.de berichtet. Die Schlagersängerin hatte ihren Rekord 2023 aufgestellt – ebenfalls mit sieben Shows in derselben Arena, zu denen damals 105.000 Fans kamen. Bei gleicher Konzertanzahl liegt Apache damit um 25.000 Besucher vor Helene. Seine Konzertreihe in der Domstadt wird damit zum neuen Rekord und zeigt zugleich, wie groß der Andrang auf seine Liveauftritte derzeit ist.

Der Künstler selbst zeigte sich bei seinem Konzert am Dienstag sichtlich bewegt von der Dimension seines Erfolgs. "Das ist keine Selbstverständlichkeit. Das muss ich erst einmal verarbeiten", erklärte Apache laut Schlager.de auf der Bühne vor seinen Fans. Köln ist dabei längst nicht die einzige Stadt, in der der Rapper die Hallen füllt. Bei seinen Konzerten in Mannheim kamen zuletzt insgesamt 65.000 Besucher zusammen. Die Zahlen aus beiden Städten unterstreichen, wie groß das Interesse an seinen Shows derzeit ist. Für den Musiker, der 2026 seinen 29. Geburtstag feiert, ist es damit der bislang größte Erfolg auf der Bühne.

Auch wenn Helene den Kölner Besucherrekord nun abgeben musste, kann die Sängerin auf zahlreiche Erfolge zurückblicken. Mit insgesamt 222 Top-10-Platzierungen in den deutschen Albumcharts hält sie eine Bestmarke. Hinzu kommen mehr als 18 Millionen verkaufte Tonträger. Kürzlich wurde sie laut Kurier.at außerdem mit 50-fach Platin ausgezeichnet. Auch international sorgte die Schlagerkönigin für Aufmerksamkeit: Im Forbes-Ranking der weltweit bestverdienenden Musikerinnen belegte sie für den Zeitraum von Juni 2017 bis Juni 2018 den achten Platz. Laut Stern verdiente sie in dieser Zeit 28 Millionen Euro und lag damit sogar vor Britney Spears (44) und Céline Dion (58). In der Rangliste fanden sich damals außerdem Weltstars wie Katy Perry (41), Taylor Swift (36) und Beyoncé (45). Helene gehört damit zu den wenigen deutschen Künstlerinnen, die in einer solchen internationalen Rangliste vertreten waren.

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Collage: Instagram / apache, Imago Collage: Apache 207 und Helene Fischer

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Imago Musiker Apache 207 im Mai 2025 in Berlin

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Imago Live in Hannover: Helene Fischer bei ihrer 360° Stadion Tour in der Heinz von Heiden Arena, 07.07.2026