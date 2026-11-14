Nina Chuba schwärmt: Sie will so werden wie Helene Fischer

Nina Chuba (28) ist nach ihrem Auftritt bei "Die Helene Fischer Show" noch immer hin und weg. Ende Oktober stand die Sängerin in Düsseldorf gemeinsam mit Helene Fischer (42) vor der Kamera – und die Gastgeberin hat bei ihr ganz offensichtlich mächtig Eindruck hinterlassen. In ihrem Podcast "Die Leute lieben das" kam Nina jetzt kaum aus dem Schwärmen heraus. Vor allem beeindruckte sie, wie souverän Helene die etwa vierstündige Aufzeichnung gemeistert hatte – und das ganz ohne Moderationskarten oder Teleprompter. Die Erfahrung hinterließ bei der Musikerin einen bleibenden Eindruck und weckte in ihr einen ganz bestimmten Wunsch für die Zukunft. "Ich möchte so werden wie Helene Fischer, in allen Belangen", stellte die "Wildberry Lillet"-Interpretin in ihrem Podcast unmissverständlich klar. Die Zusammenarbeit mit der Schlagersängerin hat bei ihr also einen bleibenden Eindruck hinterlassen.

Dabei sei Helene hauptberuflich ja eigentlich gar keine Moderatorin, betonte Nina. Trotzdem habe sie die aufwendige Produktion mit großer Sicherheit gemeistert. "Ich fand das so beeindruckend, wie souverän sie durch diese Show geführt hat", erzählte die Sängerin, wie Schlager berichtet. Doch nicht nur das Moderationstalent der Gastgeberin ließ sie staunen, sondern auch deren körperlicher Einsatz auf der Bühne. "Sie hat sogar einen Flickflack einmal gemacht. Also wer macht das? Nennt mir einen Mann, der so was macht. Keiner", schwärmte Nina. Für Nina sei es etwas ganz Besonderes gewesen, bei der Show dabei sein zu dürfen. Sie gestand, dass sie Helene dabei regelrecht angehimmelt habe. Beeindruckt habe sie vor allem auch, wie genau die Sängerin über sämtliche Abläufe und selbst kleinste Details der Produktion informiert gewesen sei. Ihr Urteil über Helene fällt deshalb entsprechend begeistert aus: "Einfach Mami. Einfach Mutter, wirklich."

Nach einer einjährigen Pause kehrt die Weihnachtsshow 2026 zurück auf die Bildschirme. Aufgezeichnet wurde sie am 30. und 31. Oktober in der Messe Düsseldorf. Neben Nina standen dort unter anderem Roland Kaiser (74), Kerstin Ott (44), Wincent Weiss (33), Giovanni Zarrella (48) und Der Graf von Unheilig gemeinsam mit Helene auf der Bühne. Für humorvolle Momente soll zudem Komikerin Carolin Kebekus (46) sorgen. Zu sehen ist die Show am 25. Dezember um 20:15 Uhr im ZDF. Außerdem wird sie auch bei ORF und SRF ausgestrahlt. Fans dürfen sich bereits vor der Weihnachtsshow auf neue Musik von Helene freuen. Ihr Album "Wir" erscheint schon am 4. Dezember. Bei der TV-Aufzeichnung gibt die Entertainerin neben ihren bekannten Hits auch einige bislang unveröffentlichte Songs der kommenden Platte zum Besten.

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IMAGO / epd Nina Chuba im September 2025

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Imago Live in Hannover: Helene Fischer bei ihrer 360° Stadion Tour in der Heinz von Heiden Arena, 07.07.2026

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