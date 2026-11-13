Erstickungsgefahr: Tonies ruft Helene-Fischer-Figur zurück

Eltern, die ihren Kleinen gerne Musik von Helene Fischer (42) auf die Ohren geben, müssen jetzt stark sein: Der Hörfigurenhersteller Tonies ruft die Figur "Helene Fischer - Die schönsten Kinderlieder" zurück. Wie das Unternehmen in einer offiziellen Mitteilung verlauten lässt, können sich bei der Benutzung winzige Kleinteile von der Spielfigur lösen. Für Kleinkinder bedeutet das akute Erstickungsgefahr. Betroffen von der Rückrufaktion ist die Variante mit der Artikelnummer 11003054. Wer den besagten Tonie besitzt, wird aufgefordert, ihn sofort außer Reichweite der Kinder zu bringen und eine Rückgabe einzuleiten. Das gilt im Übrigen auch dann, wenn sich bislang keinerlei Mängel gezeigt haben. In dem Statement richtet sich das Unternehmen direkt an die verunsicherte Kundschaft: "Uns ist bewusst, was eine solche Nachricht für Eltern bedeutet, und wir nehmen das sehr ernst."

Besonders tückisch: Laut Angaben des Herstellers ist keineswegs jedes Helene-Exemplar gleichermaßen betroffen, und der Defekt lässt sich obendrein nicht mal eben auf den ersten Blick feststellen. Nachdem erste Hinweise eingegangen waren, liefen die internen Prüfungen an, woraufhin Produktion und Auslieferung umgehend gestoppt wurden. Wer eine Erstattung oder den Umtausch anstrebt, könne sich nun an den Händler wenden oder den direkten Draht zur Tonies GmbH nutzen. Auf der Homepage soll in Kürze ein separates Rücksendeportal online gehen, auf dem Kunden zwischen der vollen Rückzahlung des Kaufpreises und einem Gutschein für den restlichen Onlineshop wählen können. Die Portokosten übernimmt der Hersteller.

Sämtliche anderen Figuren bleiben laut Unternehmensangaben von der Rückrufwelle verschont: Hinweise auf Qualitätsmängel bei anderen Modellen liegen nicht vor. Abseits davon macht Helene aktuell auch mit neuer Musik von sich reden: Am 4. Dezember steht die Veröffentlichung ihres neuen Albums "Wir" an. Einen ersten Vorgeschmack liefert die bereits auf YouTube erschienene Hörprobe des Songs "Was hast du mit mir gemacht", der mit satten Discoklängen um die Ecke kommt und in den Fanreihen direkt gefeiert wurde. Bis zur großen Albumpremiere müssen sich die Anhänger also nur noch wenige Wochen gedulden.

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Imago Helene Fischer auf der Bühne beim Schlagerboom

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