Durek Verrett (52) muss sich noch einige Monate gedulden, bis er wieder zu seinem gewohnten Alltag zurückkehren kann. Nach seiner erfolgreichen Nierentransplantation wird er voraussichtlich bis Februar 2027 in Quarantäne bleiben. Das berichtete der Ehemann von Prinzessin Märtha Louise (55) jetzt in einem Instagram-Video, auf das die norwegische Zeitung Dagbladet aufmerksam machte. Die Folgen des Eingriffs werden seinen Alltag somit noch länger bestimmen. Grund für die lange Isolation sind Medikamente, die verhindern sollen, dass sein Körper das transplantierte Organ abstößt. Gleichzeitig unterdrücken sie jedoch sein Immunsystem erheblich. "Wie ihr wisst, nehme ich Nierenmedikamente, die mein Immunsystem praktisch auf nahezu null herunterfahren. Deshalb bin ich schon seit ziemlich langer Zeit in Quarantäne", erklärte Durek bereits zuvor auf Instagram. Trotz der Einschränkungen blickt er zuversichtlich nach vorn: "Gerade weil ich wegen dieser Nierentransplantation bis Februar in Quarantäne bin, kann ich viel Zeit darauf verwenden, mich darauf zu konzentrieren, wie ich meine Liebe mit der Welt teilen kann, solange ich hier bin."

Die Medikamente zur Unterdrückung seines Immunsystems haben auch äußerlich erkennbare Auswirkungen. Durch die hoch dosierte Steroidbehandlung war sein Gesicht angeschwollen. Vor Kurzem betonte er jedoch, dass es ihm trotz dieser Nebenwirkung weiterhin gut gehe. Wie konsequent er sich an die Quarantäne halten muss, ist nicht bekannt. Vollständig aus der Öffentlichkeit zurückgezogen hat er sich jedenfalls nicht. Im Herbst verfolgte er die TV-2-Show "Skal vi danse" als Zuschauer und unterstützte seine Stieftochter Leah Behn (21). Auch beruflich ist er wieder tätig, wenn auch mit Einschränkungen. Nach eigenen Angaben kann er mittlerweile wieder digitale Sitzungen mit Klienten, Webinare und sogenannte "Healing Temples" anbieten. Zudem geht er regelmäßig auf TikTok und Instagram live. Neben seiner Genesung muss Durek auch den Tod von König Harald und Prinzessin Astrid (†94) verarbeiten. So schrieb er auf Instagram: "Neben der Tatsache, dass ich in Quarantäne bin, erhole ich mich noch immer von meiner Nierentransplantation und vom Verlust meines Schwiegervaters und von Tante Astrid. Es gibt viele Dinge, mit denen ich umgehen musste."

Im August 2026 erhielt Durek im Osloer Rikshospitalet eine Spenderniere. Anschließend zog er sich zunächst komplett aus der Öffentlichkeit zurück, um sich von dem Eingriff zu erholen. An der Beerdigung von König Harald nahm er dennoch teil, obwohl die Operation zu diesem Zeitpunkt erst kurz zurücklag und er unter starken Schmerzen litt. Bei seiner Genesung kann sich der Schamane auf die Unterstützung seiner Ehefrau Prinzessin Märtha Louise verlassen. Im Gespräch mit Dagbladet hob er dabei auch ihre beruflichen Kenntnisse als Physiotherapeutin hervor: "Es hilft, eine Frau zu haben, die Physiotherapeutin ist. Sie kümmert sich wirklich gut um mich, bringt mich dazu, Treppen zu steigen und auch sonst viel zu laufen."

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Instagram / shamandurek Schamane Durek Verrett, Januar 2025

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Instagram / larsberteigandersen Durek Verrett und sein enger Freund Lars, August 2026

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