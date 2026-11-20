Mit nur wenigen Sekunden ihrer neuen Single hatte Helene Fischer (42) einen regelrechten Tanz-Hype entfacht: Seit dem 2. November kursierte die Hörprobe zu "Was hast du mit mir gemacht" auf Social Media, wo Fans, Influencer und prominente Gesichter – darunter Let's Dance-Jurorin Motsi Mabuse (45) – unzählige Clips zu dem Song veröffentlichten. Die enorme Resonanz in den sozialen Netzwerken brachte Helene jetzt sogar dazu, ihre ursprüngliche Planung über den Haufen zu werfen: Eigentlich sollte der vollständige Titel erst am 4. Dezember gemeinsam mit ihrem Album "WIR" erscheinen, doch machte die Sängerin ihren Fans nun schon zwei Wochen früher ein musikalisches Geschenk: Seit der Nacht zum Freitag ist der komplette Song verfügbar – und die Community kann jetzt nicht mehr nur zu wenigen Sekunden, sondern zur ganzen Nummer tanzen.

Ihre unerwartete Entscheidung erklärte Helene direkt auf Instagram und betonte, dass ihr die vielen Clips ihrer Fans nicht entgangen waren: "Ich sehe natürlich all eure Videos und freue mich riesig darüber! Deswegen gibt's ein kleines Vorweihnachtsgeschenk von mir an euch: 'Was hast du mit mir gemacht?' erscheint schon um 23:59 Uhr!" Passend zum früheren Release gewährte die Sängerin außerdem auf YouTube einen Einblick in ihre bereits aufgezeichnete "Helene Fischer Show", die am 25. Dezember im ZDF läuft. Der vorab geteilte Ausschnitt stieß schnell auf großes Interesse und sammelte innerhalb von etwa zwölf Stunden knapp 67.000 Aufrufe. In den Kommentaren überwogen begeisterte Reaktionen auf den neuen Song und den Auftritt. Einige Fans fragten sich zwar, ob hinter den vielen Tanzvideos eine größere Marketingaktion stecken könnte – Hinweise auf eine bezahlte oder zentral gesteuerte Influencerkampagne gibt es bislang aber nicht.

Schon als Helene die erste Hörprobe teilte, fiel die Resonanz unter ihren Anhängern begeistert aus. Vor allem die moderne Produktion, die Discoklänge und der einprägsame Refrain kamen gut an, sodass einige Fans bereits damals den Wunsch äußerten, die Sängerin möge den Song früher als geplant veröffentlichen. Für Gesprächsstoff sorgte aber nicht nur die Musik, sondern auch Helenes ungewöhnlicher Auftritt im dazugehörigen Video: Darin zeigte sie sich als Mann verkleidet, trug einen aufgeklebten Schnauzbart und eine schwarze Lederkappe, während sie mit freiem Oberkörper mit einer Ledergerte hantierte. Dass ihr kommendes Projekt auch überraschende Seiten zeigen könnte, hatte die Musikerin bereits bei ihrer Albumankündigung im Oktober angedeutet: "Es wird auch vielleicht sogar ein bisschen – ich würde manchmal sagen – provokativ." An dem Veröffentlichungstermin des Albums ändert die vorgezogene Single jedoch nichts – "WIR" soll weiterhin am 4. Dezember erscheinen.

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helenefischer Helene Fischer im November 2026

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Imago Helene Fischer auf der Bühne beim Schlagerboom

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