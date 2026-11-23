Miley Cyrus (34) und Maxx Morando (28) haben sich am vergangenen Samstag in Palm Springs im US-Bundesstaat Kalifornien das Jawort gegeben. Dabei wurde die Hochzeit zugleich zu einer bewegenden Familienzusammenkunft: Ihre Mutter Tish Cyrus (59), ihr Vater Billy Ray Cyrus (65) und ihre Schwester Noah Cyrus (26) waren bei der Hochzeit dabei. Wie ein Insider jetzt dem Magazin People verriet, wollten die Angehörigen den großen Tag trotz früherer Differenzen gemeinsam mit der Braut feiern. Ihr Ziel sei es gewesen, der Sängerin an diesem Tag ganz besonders viel Liebe zu zeigen. "Das Schönste war, zu sehen, wie Mileys ganze Familie zusammenkam, um sie zu feiern. Sie wollten, dass sie sich geliebt fühlt und einen magischen Hochzeitstag erlebt", schilderte die Quelle die Stimmung bei der Feier. Statt Familiendrama stand bei den Cyrus also Familienharmonie auf dem Programm.

Auch Billy Rays Partnerin Elizabeth Hurley (61) nahm an der Zeremonie teil. Die Schauspielerin wurde von ihrem Sohn Damian Hurley (24) begleitet und gehörte damit ebenfalls zu der großen Familienrunde. Für Miley soll es viel bedeutet haben, dass ihre Angehörigen bestehende Konflikte anlässlich ihrer Hochzeit beiseitelegten. So konnten sie den Tag gemeinsam verbringen, statt alte Spannungen in den Vordergrund zu rücken. Der Insider hob gegenüber People hervor, wie emotional dieses Zusammentreffen angesichts der familiären Vorgeschichte gewesen sei. "Wenn man weiß, wie viel es gebraucht hat, um an diesen Punkt zu gelangen, war es wirklich bewegend, sie alle zusammen zu sehen." Weder die Familie noch die Frischvermählten selbst haben sich bislang öffentlich zu ihrem Hochzeitstag geäußert.

Die eigentliche Trauung von Miley und dem Liily-Schlagzeuger Maxx fand direkt am Swimmingpool statt. Unter einem großen Bogen, der mit weißen Blüten geschmückt war, tauschte das Musikerpaar seine Eheversprechen aus. Tish und Noah standen Miley während der Feier zur Seite. Neben Mileys Angehörigen waren auch Mitglieder aus Maxx' Familie anwesend, sodass beide Familien den Moment gemeinsam miterlebten. Für Miley ist es bereits die zweite Ehe. Von 2018 bis 2020 war sie mit dem Schauspieler Liam Hemsworth (36) verheiratet. Mit Maxx hat die Sängerin nun erneut den Bund fürs Leben geschlossen – und das im Beisein ihrer gesamten Familie.

Anzeige Anzeige

Getty Images Maxx Morando und Miley Cyrus bei der Zeremonie für Miley Cyrus' Stern auf dem Hollywood Walk of Fame am 22. Mai 2026

Anzeige Anzeige

Instagram / billyraycyrus Miley Cyrus und Maxx Morando, Musiker

Anzeige Anzeige