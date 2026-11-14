Nächste Trophäe für Helene Fischer trotz starker Konkurrenz

Helene Fischer (42) darf ihrer ohnehin umfangreichen Trophäensammlung einen weiteren Preis hinzufügen. Wie das saarländische Webradio SaarMixRadio 1 vor wenigen Tagen im Rahmen seiner Onlinepreisverleihung über die sozialen Medien bekannt gab, wurde die Sängerin bei den SMR-Music Awards 2026 zur "National Artist of the Year" gekürt. Bemerkenswert ist dabei vor allem, gegen wen sich Helene in der nationalen Kategorie behaupten musste, denn die Konkurrenz stammte aus ganz unterschiedlichen Musikrichtungen. So ließ die Musikerin unter anderem Rapperin Shirin David (31) hinter sich. Auch Ayliva (28) und Ikkimel (29) mussten sich geschlagen geben. Selbst die Rocklegenden Die Toten Hosen hatten im Rennen um den Titel am Ende das Nachsehen gegenüber der Schlagerqueen.

Ein Blick auf die Liste der Nominierten zeigt, wie bunt das Teilnehmerfeld in diesem Jahr gemischt war. Neben etablierten Größen der Musikbranche wie den Düsseldorfer Punkrockern traten auch Künstlerinnen und Künstler an, die vor allem bei einem jüngeren Publikum derzeit hoch im Kurs stehen. Helene musste sich also nicht nur gegen alte Hasen behaupten, sondern auch gegen die Stars, die gerade die Playlists vieler Teenager dominieren. Dabei drehte sich bei den SMR-Music Awards keineswegs alles nur um die deutsche Musikszene. Auch Stars aus dem Ausland wurden bei dem Onlinemusikpreis geehrt. Zu den internationalen Gewinnern des Jahres 2026 gehören unter anderem der US-amerikanische Sänger Bruno Mars (41) und Popstar Olivia Rodrigo (23). Helene findet sich somit auf einer Gewinnerliste wieder, die mit zahlreichen großen Namen der Musikbranche besetzt ist.

Für Helene ist der SMR-Music Award 2026 längst nicht die erste große Ehrung ihrer Karriere. Die Sängerin gewann bis 2017 unter anderem insgesamt 17 ECHOs. Darüber hinaus stehen bereits drei BAMBI-Awards, zwei Goldene Kameras, mehrere Goldene Hennen sowie vier Kronen der Volksmusik in ihrer Trophäensammlung. Auch über die deutschen Landesgrenzen hinaus wurde ihr Erfolg bereits gewürdigt: Bei den World Music Awards erhielt Helene im Jahr 2014 den Titel "World's Best Selling German Artist". Zudem wurde die Entertainerin für ihre aufwendigen Tourneen gleich dreimal mit dem Live Entertainment Award bedacht. Mit dem SMR-Music Award 2026 kommt nun ein weiterer Preis zu ihrer ohnehin schon langen Liste an Auszeichnungen hinzu.

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Imago Helene Fischer, November 2025

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Getty Images Helene Fischer, Shirin David

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