Angst vor Fremden: Bill Kaulitz stockt Security am Haus auf

Zu Hause in den Hügeln von Los Angeles hat Bill Kaulitz (37) derzeit deutlich mehr Publikum, als ihm lieb ist. Immer wieder tauchen uneingeladene Fremde vor seinem weitläufigen Anwesen auf und machen es sich auf der Straße gemütlich. Der Frontmann von Tokio Hotel greift nun durch und rüstet massiv auf, wie er in der neuesten Folge seines Podcasts "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood" verrät. "Ich stocke gerade auch wieder meine Security auf", schildert der Sänger seinem Zwillingsbruder Tom Kaulitz (37) die angespannte Lage vor seiner Haustür. Der Grund für die präventive Aufrüstung ist alles andere als unterhaltsam: Unbekannte Besucher hinterlassen bei dem Musiker mittlerweile ein extrem ungutes Gefühl. "Manche machen mir auch Angst", gibt der Sänger vollkommen ungefiltert zu. Wer also hofft, unangemeldet beim Promi klingeln zu können, dürfte künftig schon viele Meter vor dem Hoftor gestoppt werden.

Mit zusätzlichem Personal ist für Bill aber möglicherweise noch nicht Schluss. Im Podcast denkt der Musiker laut darüber nach, sich ein eigenes Pförtnerhaus auf das Grundstück zu stellen – rund um die Uhr besetzt, um stundenlange Belagerungen im Keim zu ersticken. Sein Assistent brachte sogar eine regelrechte Sci-Fi-Variante ins Spiel: Ein Security-Roboter könnte das Areal künftig autonom überwachen. Dem Hightech-Vorschlag kann Bill zwar durchaus etwas abgewinnen, doch es gibt ein haariges Problem auf vier Pfoten: Seine Hündin Alfia und automatisierte Maschinen sind bisher unversöhnliche Feinde. Schon bei der Begegnung mit einem kleinen Lieferroboter sei das Tier nach Schilderung seines Herrchens komplett ausgerastet, was einen Robo-Guard vorerst als Lösung ausschließt.

Der schaurige Fan-Andrang weckt bei den Brüdern ungute Erinnerungen an verstaubte Bandzeiten: Schon in den Anfangsjahren von Tokio Hotel pilgerten unzählige Fans in das beschauliche Örtchen Loitsche bei Magdeburg und belagerten wochenlang das Grundstück der Familie Kaulitz. Dass der Sänger im Podcast seine Gedanken ungefiltert an die Öffentlichkeit trägt, ist längst Markenzeichen des Formats. Erst kürzlich sorgte Bill für Schlagzeilen, als er erst das Arbeitspensum von Anne Hathaway (43) lobte, um direkt danach eine wenig schmeichelhafte Meinung über die Schauspielerin folgen zu lassen. Auch diesmal bietet der Schlagabtausch der Zwillinge den perfekten Rahmen für ehrliche Einblicke – während Tom spöttisch anmerkt, dass sein Bruder in den eigenen vier Wänden inzwischen praktisch gar keine Privatsphäre mehr genieße.

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Instagram / billkaulitz Bill Kaulitz mit seiner Hündin Alfia, April 2026

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Imago Bill Kaulitz und Tom Kaulitz mit dem Deutschen Fernsehpreis für "Beste Unterhaltung Show" für "That's My Jam" in Köln, 2023

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Instagram / billkaulitz Bill Kaulitz mit seiner Mutter im Urlaub in Rom 2026