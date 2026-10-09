Zurück in München: Das vermisst Elyas M'Barek an New York

Nach knapp drei Jahren in New York City hat Elyas M'Barek (44) seine Zelte in den USA abgebrochen und lebt inzwischen wieder in seiner Heimatstadt München. Im Gespräch mit der deutschen Ausgabe des Playboy spricht der Schauspieler über seinen Neustart in Deutschland und verrät, was ihm aus der US-Metropole besonders fehlt. Dabei denkt er überraschenderweise nicht an die Skyline oder das Großstadtleben, sondern ans Essen. "Das gute Essen! Das ist dort echt so viel besser", stellt er klar. München habe sehr gute bayerische Gaststätten und auch hervorragende italienische Restaurants zu bieten. Insgesamt könne die Stadt beim Essen für ihn jedoch nicht mit New York mithalten: "In New York konntest du wirklich an jeder Ecke richtig gutes Essen bekommen, in jeder Geschmacksrichtung."

Doch nicht nur kulinarisch bemerkt Elyas nach seiner Rückkehr einen Unterschied. Auch die Reaktionen der Menschen in Deutschland nimmt der Schauspieler inzwischen anders wahr. Zwar werde er weiterhin häufig erkannt und angesprochen, doch die Begegnungen seien heute deutlich entspannter als früher. "Ich werde immer noch sehr oft angesprochen, aber auf eine viel respektvollere Weise, es ist weniger hysterisch und distanzlos, als es vor ein paar Jahren oft war", erklärt der Fack ju Göhte-Star. Die Aufmerksamkeit empfinde er dabei grundsätzlich als angenehm: "Die Leute, die mich erkennen, sind wirklich sehr nett", sagt er. Zudem hat der Schauspieler noch eine weitere Veränderung festgestellt: Mittlerweile kämen wesentlich mehr Männer auf ihn zu als zuvor.

Ursprünglich hatte Elyas den Umzug nach München gemeinsam mit seiner damaligen Ehefrau Jessica Riso geplant. Noch im Frühjahr bereitete das Paar nach mehreren Jahren in New York den gemeinsamen Neustart in Deutschland vor. Inzwischen hat sich die Situation jedoch verändert: Die Ehe der beiden ist beendet. Elyas' Medienanwalt Christian Schertz bestätigte vor rund zwei Wochen gegenüber der Deutschen Presse-Agentur, dass sich das Paar bereits vor längerer Zeit getrennt habe. Für den Schauspieler beginnt damit in München nicht nur ein neuer Lebensabschnitt, sondern auch eine Zeit großer privater Veränderungen.

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Getty Images Elyas M'Barek, Schauspieler

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Instagram / elyas_mbarek Elyas M'Barek in NYC

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Instagram / elyas_mbarek Elyas M'Barek und seine Frau Jessica in New York, Dezember 2025