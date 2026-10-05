Tokio Hotel gestehen betrunkenen ARD-Auftritt nach MTV-Party

Ein Auftritt im deutschen Samstagabendfernsehen, der ganz anders ablief, als es die Zuschauer damals ahnen konnten: Tokio Hotel standen 2007 in der ARD-Show "Frag doch mal die Maus" vor der Kamera – und das offenbar alles andere als nüchtern. In ihrem neuen Podcast "Zugabe im Tokio Hotel" plaudern Bill Kaulitz (37), Tom Kaulitz (37), Georg Listing (39) und Gustav Schäfer (38) nun aus dem Nähkästchen. Nach ihrem Besuch der MTV Europe Music Awards in der Münchner Olympiahalle machten die vier Musiker auf der Aftershowparty die Nacht durch. Ohne eine Minute Schlaf und mit spürbarem Restalkohol im Blut ging es für die damals noch sehr junge Band am frühen Morgen direkt weiter ins Fernsehstudio. Weder das Live-Publikum noch die Zuschauer vor den Fernsehern ahnten, dass die Gruppe quasi direkt von der Tanzfläche in die Familiensendung gestolpert war.

Grund zum Anstoßen hatte die Band, die vor Kurzem über ihren "größten" Karrierefehler sprach, bei der Preisverleihung im Herbst 2007 durchaus: Tokio Hotel nahmen bei den MTV Europe Music Awards eine Trophäe mit nach Hause und ließen den Erfolg danach ausgiebig hochleben. Der Auftritt bei "Frag doch mal die Maus", dem Primetime-Ableger von "Die Sendung mit der Maus", folgte noch am selben Tag. Im Podcast wundert sich heute besonders Tom über ihre damalige Belastbarkeit, und Bill pflichtet seinem Bruder bei. In ihrer Erinnerung steckten sie den Vollrausch und den Schlafmangel in jungen Jahren problemlos weg. Ein Kater war ihnen während des Auftritts angeblich nicht anzumerken – die Musiker zogen das Programm durch, als handele es sich um einen ganz gewöhnlichen Arbeitstag.

Die Reihe "Zugabe im Tokio Hotel" ist die erste gemeinsame Podcastproduktion aller vier Bandmitglieder. Neben den Zwillingen Bill und Tom haben auch Bassist Georg und Schlagzeuger Gustav Platz genommen. In dieser vertrauten Runde lassen die Musiker die wilden Anfangstage ihres plötzlichen Erfolgs Revue passieren und geben Einblicke in ihr Leben als Teeniestars. Exzessive Partys nach Shows und Awards waren damals fester Bestandteil ihres Alltags. Laut Bill verschwendeten die vier keinen Gedanken an den Heimweg – entscheidend war nur, am Folgetag pünktlich auf der Bühne oder vor der Kamera zu stehen. Tokio Hotel zählten in den 2000er-Jahren zu den erfolgreichsten deutschen Bands und feierten mit Songs wie "Durch den Monsun" auch international große Erfolge.

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Getty Images Tokio Hotel im Jahr 2022

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Getty Images Tokio Hotel im Jahr 2006

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Getty Images Bill Kaulitz, Tom Kaulitz, Gustav Schäfer und Georg Listing bei "Christmas with Tokio Hotel"