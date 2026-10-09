Olli Pocher stichelte nach Wayne-Trennung: Annemarie kontert

Im vergangenen Monat machten Annemarie Carpendale (48) und Wayne Carpendale (49) ihre Trennung öffentlich und schon kurz darauf meldete sich ein prominenter Gratulant zu Wort: Oliver Pocher (48). Der Comedian wandte sich per Instagram-Story an die Moderatorin und schickte ihr eine vielsagende Botschaft: "Willkommen im Club und wir haben was zu besprechen…" Was genau hinter seiner Aussage steckte, ist bis heute unklar. Am Rande der About You Opera äußerte sich Annemarie nun erstmals ausführlicher zu der Spitze – und blieb dabei ganz gelassen. Im Gespräch mit Promiflash stellte die Moderatorin klar, dass sie selbst nicht wisse, worauf der Comedian mit seiner Aussage hinauswollte. "Ich habe keine Ahnung. Da musst du ihn fragen und nicht mich. Ich weiß es nicht", erklärte die Moderatorin. Und dann richtete sie sich mit einem Augenzwinkern gleich direkt an ihn: "Ich weiß es nicht – Olli, ruf mich an!"

Auf die Frage, ob sie Olivers wiederkehrende Sticheleien mit Humor nehme, hatte Annemarie im Promiflash-Interview eine klare Antwort: "Die nehme ich natürlich mit Humor." Ganz unkommentiert ließ sie den Seitenhieb allerdings nicht – stattdessen konterte sie mit einem Blick auf das Privatleben des Comedians. "Und wer im Glashaus sitzt, sollte nicht mit Steinen werfen. Das ist der erste Spruch, der mir dazu einfällt", stellte sie klar. Und sie legte noch nach: "Also, wenn einer dafür steht, dass er, sagen wir jetzt mal, privat nicht alles im Griff hat, dann würde ich sagen, ist das Olli Pocher." Mit einem Augenzwinkern wies Annemarie die Andeutung des Comedians zurück. Gleichzeitig ließ sie durchblicken, dass sie ihn angesichts seiner eigenen privaten Situation nicht unbedingt für den richtigen Ansprechpartner in Sachen Trennung hält.

Anfang September hatten Annemarie und Wayne ihr Liebes-Aus selbst öffentlich gemacht. In einem gemeinsamen Instagram-Statement schrieben die beiden damals: "Wir sind seit Anfang dieses Jahres kein Paar mehr." Für viele Fans kam das überraschend. Nach außen war lange kaum etwas davon zu merken. Woran das lag, erklärten die beiden ebenfalls in ihrem Posting: "Dass das bisher kaum jemand gemerkt hat, liegt wahrscheinlich daran, dass wir uns nach wie vor sehr gut verstehen. Wir leben weiterhin unter einem Dach, sind Familie, tragen unsere Ringe und sind ein ziemlich gutes Team." Gemeinsam haben die beiden einen Sohn, der 2018 das Licht der Welt erblickte. Für den kleinen Mads ziehen die beiden weiterhin an einem Strang.

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Imago Annemarie Carpendale bei der ABOUT YOU Opera Modenschau in Berlin am 07.10.2026

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Getty Images Oliver Pocher, Mai 2025

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Instagram / annie_carpendale Annemarie und Wayne Carpendale mit ihrem Sohn, 2024