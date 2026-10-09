Die Backstreet Boys erklären Deutschland zur zweiten Heimat

Die Backstreet Boys haben ihre Konzertresidenz in Düsseldorf beendet und verabschiedeten sich mit einem emotionalen Finale. Am 7. Oktober 2026 standen Nick Carter (46), Howie Dorough, AJ McLean (48), Brian Littrell (51) und Kevin Richardson (55) ein letztes Mal in der Merkur Spiel-Arena auf der Bühne, erneut vor rund 47.000 Menschen. Alle zehn Shows ihrer Reihe "Into the Millennium – Homecoming – Live in Germany" waren ausverkauft, insgesamt kamen damit etwa 470.000 Fans. Nach dem Schlussakkord richtete die Band persönliche Worte an ihre deutschen Anhänger. "Deutschland hat sich für uns immer wie eine zweite Heimat angefühlt, und was wir in Düsseldorf erlebt haben, war wirklich unvergesslich", erklärten die Musiker laut RTL nach dem Konzert. Mit Blick auf die Unterstützung durch die Fans und die Stadt ergänzte die Gruppe: "Deutschland wird immer einen ganz speziellen Platz in unseren Herzen haben!"

Die zehn Abende in Düsseldorf waren 2026 die einzigen Europa-Auftritte der Boyband. Entsprechend weit reisten zahlreiche Besucher an – aus ganz Deutschland, anderen europäischen Ländern und sogar von anderen Kontinenten. Pro Show präsentierten die fünf Sänger 26 Songs. Für einen spektakulären Auftakt schwebten sie auf Surfbrettern von der Hallendecke hinab auf die Bühne. Im Publikum sorgten zahlreiche Fans mit blauen und weißen Farben Abend für Abend für ein riesiges Fanmeer in der Arena. Der Empfang in der Stadt ging den Musikern nahe: "Zu erleben, wie die gesamte Stadt uns und unsere Fans willkommen geheißen hat, bedeutet uns sehr viel." Fotos, Videos und persönliche Konzertmomente wurden millionenfach in den sozialen Netzwerken geteilt. Laut dem Veranstalter Live Nation erzielte die Residenz damit das stärkste digitale Engagement der Gruppe in ihrer jüngeren Tourneegeschichte.

Die Verbindung der Backstreet Boys zu Deutschland reicht rund 30 Jahre zurück. Hierzulande feierten sie mit "I'll Never Break Your Heart" ihren ersten Platin-Hit und bezeichneten Deutschland schon damals als ihre zweite Heimat. Für die Konzertreihe reisten Nick, Howie, AJ, Brian und Kevin gemeinsam mit ihren Familien an. Ursprünglich war die Residenz mit bis zu 400.000 erwarteten Besuchern angekündigt worden – am Ende kamen mit rund 470.000 Fans deutlich mehr. Statt einer klassischen Tournee durch mehrere Städte bündelte die Band ihre Stadionabende bewusst an einem einzigen Ort und brachte damit das Konzept ihrer überarbeiteten "Millennium"-Show aus Las Vegas nach Deutschland.

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Getty Images Backstreet Boys starten die Holiday Music-to-Light Show am Empire State Building in New York City, Dezember 2022

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Getty Images Howie Dorough, Brian Littrell, Nick Carter, AJ McLean und Kevin Richardson performen beim iHeartRadio KISS108 Jingle Ball 2022 in Boston

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Getty Images Kevin Richardson, AJ McLean, Nick Carter, Brian Littrell und Howie Dorough beim iHeartRadio Z100’s Jingle Ball 2022 im Madison Square Garden