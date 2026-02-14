Erinnerung: Backstreet Boys freuen sich auf Deutschland-Tour

Nick Carter (46), Alexander "AJ" McLean (48), Brian Littrell (50), Howie Dorough und Kevin Richardson (54) bringen im Herbst 2026 ihre überarbeitete "Millennium"-Show nach Deutschland – und zwar geballt an einem Ort: Düsseldorf. Zwischen dem 25. September und dem 7. Oktober stehen zehn Stadion-Abende an, organisiert von Konzertveranstalter Marek Lieberberg (Live Nation). Bis zu 400.000 Fans haben bereits Tickets gesichert, Restkarten sind noch verfügbar. Die Band reist nicht allein an, sondern mit ihren Familien – ein Heimspiel im Herzen Europas, wie Brian es ausdrückt: "In Deutschland hat alles angefangen." Versprochen wird laut Bild ein Spektakel, das den Spirit aus Las Vegas nach Rheinlage übersetzt.

Die Shows in der futuristischen Sphere in Las Vegas haben den Fünf neuen Drive gegeben, doch Düsseldorf bekommt eine eigens angepasste Version. "Es muss anders sein, denn wir können den 'Sphere'-Screen nicht mitbringen. Also gehen wir zurück ans Reißbrett", sagt Nick im Gespräch mit Bild. Was bleibt, ist die Setlist voller Evergreens wie "I Want It That Way", "Quit Playing Games" und "We’ve Got It Goin’ On" – plus das Versprechen auf zwei Stunden Eskapismus. Kevin freut sich auf bekannte Gesichter von damals und auf Kinder, die heute mit ihren Eltern kommen: "Mehrere Generationen im Publikum." AJ betont die Fan-Treue: Aus der Idee von ein, zwei Terminen seien zehn geworden – ein Zeichen der loyalen Community hierzulande.

Bereits vor drei Monaten hatte Nick im Gespräch mit Page Six die Euphorie nach den ersten Las-Vegas-Shows spürbar gemacht. "Es hat uns ein ganz neues Feuer gegeben", sagte der Sänger damals über die Residency in der Sphere. Die Band habe schon zu diesem Zeitpunkt überlegt, das Erfolgskonzept für eine weltweite Tournee zu adaptieren. Die Idee, das besondere Show-Erlebnis nach Europa zu bringen, bekam so erstmals konkrete Konturen. Auch die anderen Mitglieder blickten im Frühjahr voller Optimismus nach vorn. Die Konzerte seien nicht nur für langjährige Fans ein Highlight gewesen, sondern hätten auch viele neue Zuschauer gewonnen. "Es bringt einen zurück in eine gute Zeit", schwärmte Nick damals.

Getty Images Backstreet Boys starten die Holiday Music-to-Light Show am Empire State Building in New York City, Dezember 2022

Getty Images Howie Dorough, Brian Littrell, Nick Carter, AJ McLean und Kevin Richardson performen beim iHeartRadio KISS108 Jingle Ball 2022 in Boston

Getty Images Kevin Richardson, AJ McLean, Nick Carter, Brian Littrell und Howie Dorough beim iHeartRadio Z100’s Jingle Ball 2022 im Madison Square Garden