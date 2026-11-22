König Charles III. (78) soll die Hoffnung auf eine Aussöhnung mit seinem jüngeren Sohn Prinz Harry (42) und dessen Frau Herzogin Meghan (45) noch nicht aufgegeben haben. Doch die seit Jahren angespannte Lage innerhalb der Familie und die Kritik an seinen angeblichen Annäherungsversuchen sollen den Monarchen inzwischen an seine Grenzen bringen. Das berichtet jetzt Reality Tea unter Berufung auf den National Examiner. Ein Insider beschreibt die Gemütslage des Königs dort mit deutlichen Worten: "Er ist das ganze Drama einfach so leid. Alles, was er will, ist ein wenig Frieden." Der König befinde sich demnach in einem schwierigen Zwiespalt. Einerseits wünsche er sich privat eine Aussöhnung mit Harry und Meghan, andererseits werde jeder mögliche Schritt auf das Paar zu öffentlich kontrovers diskutiert. Diese Spannung soll ihn inzwischen stark belasten. Ob Charles tatsächlich konkrete neue Versuche unternommen hat, den Familienkonflikt beizulegen, bleibt allerdings offen. Weder der Buckingham-Palast noch Harry und Meghan haben die Schilderungen des Informanten bislang bestätigt.

Erschwert wird die Lage offenbar durch das engste Umfeld des Königs. Charles' Berater sollen ihn eindringlich davor warnen, Harry und Meghan wieder zu nahe an sich und die Monarchie heranzulassen. Sie befürchten, dass die immer wiederkehrenden Kontroversen rund um das Paar auch dem Ansehen des Monarchen schaden könnten. Harry und Meghan hatten sich 2020 als hochrangige arbeitende Royals zurückgezogen und sich anschließend in den USA ein unabhängiges Leben aufgebaut. Mit ihren öffentlichen Auftritten und den anhaltenden Konflikten mit der Königsfamilie sorgen sie dennoch regelmäßig für Schlagzeilen. Royalexpertin Kinsey Schofield spricht sich gegenüber Reality Tea deshalb für eine klare Grenze aus: "Die Sussexes sind Privatpersonen, und vielleicht ist es an der Zeit, dass der Palast diese Trennung unmissverständlich deutlich macht." Harry selbst zeigte sich zuletzt hingegen weiter versöhnungsbereit. Gegenüber GQ äußerte er den Wunsch, sein Verhältnis zu seinem Vater und seinem Bruder Prinz William (44) zu reparieren. Ein öffentlich bestätigter Durchbruch bei der Aussöhnung mit Charles oder William ist bislang jedoch nicht bekannt geworden.

Zusätzliche Brisanz bekommt die Situation durch Meghans Vater Thomas Markle Sr. (82), der mit rechtlichen Problemen zu kämpfen hat. Das Verhältnis zwischen der Herzogin und ihm gilt schon seit Langem als angespannt. Die Kontroverse rief unterschiedliche Forderungen hervor, wie der König darauf reagieren sollte. Royalexpertin Ingrid Seward hatte sich nach Thomas' Festnahme dafür ausgesprochen, dass Charles seinem Sohn und seiner Schwiegertochter in dieser schwierigen familiären Phase zur Seite steht und privat das Gespräch mit ihnen sucht. Aktuell gilt für Thomas Markle Jr. die Unschuldsvermutung. Ob der Monarch seit dem Bekanntwerden der Vorwürfe tatsächlich Kontakt zu den Sussexes aufgenommen hat, ist nicht bekannt. Kinsey vertritt dagegen eine deutlich distanziertere Haltung. Ihrer Ansicht nach muss sich der Palast nicht in die Angelegenheit um Meghans Vater einschalten, weil sie Privatpersonen und keine arbeitenden Mitglieder der Königsfamilie betrifft. Die Expertin hält es zudem für unwahrscheinlich, dass Charles die Kontroverse öffentlich kommentieren wird. Damit steht auch in diesem Fall die Frage im Raum, wie viel Nähe der König zeigen kann, ohne die von seinen Beratern geforderte Abgrenzung aufzugeben.

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Getty Images Prinz William, Harry, Herzogin Meghan und Prinz Charles am Commonwealth Day 2019 in London

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Getty Images Prinzessin Kate, Prinz William, Prinz Harry und Herzogin Meghan, 2022

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