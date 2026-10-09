Chris Colfer fühlte sich von Glee-Fans bedrängt

Für Chris Colfer (36) ging die Begeisterung einiger "Glee"-Fans deutlich über das hinaus, was ihm angenehm war. In der Musicalserie spielte er an der Seite von Darren Criss (39) das Liebespaar Kurt Hummel und Blaine Anderson. Ein Teil des Publikums übertrug die Serienromanze offenbar auf die beiden Schauspieler und wünschte sich auch abseits der Kamera eine Beziehung zwischen ihnen. Gegenüber Bustle schilderte Chris nun, wie weit diese Fantasien gingen: "Viele Fans hielten 'Glee' für eine Dokumentation, und sie wollten wirklich, wirklich, dass Darren und ich auch im echten Leben eine Beziehung führen." Die beiden wurden dadurch zum Gegenstand zahlreicher sexueller Fanfiction. Grundsätzlich schätze Chris die Kreativität, die rund um seine Rolle entstanden sei. Doch für ihn war eine Grenze erreicht, sobald Fans sein Privatleben in ihre Geschichten einbauten oder erfundene Details über ihn verbreiteten.

Auf die anzüglichen Geschichten stieß Chris Colfer nach eigener Aussage nicht selbst. Stattdessen schickten ihm Freunde immer wieder Links, sobald sie auf entsprechende Texte aufmerksam wurden. "Manchmal überschritten diese Leute eine Grenze und sorgten dafür, dass ich mich ein wenig unwohl fühlte, weil sie so viel aus meinem Privatleben einbrachten oder Dinge über mein Privatleben erfanden, um die jeweilige Geschichte zu untermauern, die sie schrieben", schilderte der Serienstar im Gespräch mit Bustle. In seinen ersten Karrierejahren sei offenbar nahezu jede Person, mit der er öffentlich fotografiert wurde, anschließend als neue Figur in romantischer oder sexueller Fanfiction aufgetaucht. Dafür fand Chris einen drastischen Vergleich: "Es war fast so, als wäre ich Patient Null, der herumläuft und alle ansteckt." Die teils sehr expliziten Darstellungen seien für ihn eine verstörende Umstellung gewesen. Immerhin sei er in den Geschichten meistens als Held und nur selten als Bösewicht dargestellt worden.

Privat hat Chris Colfer sein Glück längst gefunden: Seit 2013 ist er mit Will Sherrod zusammen. Seine Rolle als Kurt Hummel machte ihn durch "Glee" weltweit bekannt. Besonders eng mit der Figur verbunden war deren Beziehung zu Darrens Blaine Anderson, die zu den prägenden Handlungssträngen der Musicalserie gehörte. Als Mitschöpfer Ryan Murphy (60) zuletzt eine mögliche Fortsetzung ins Gespräch brachte, zeigte sich Chris offen für eine Rückkehr als Kurt. Einfach wäre das für ihn allerdings nicht. Auch der Verlust seiner früheren Kollegin Naya Rivera (†33) würde bei einem Comeback eine Rolle spielen. "Es war eine wirklich anstrengende Serie, und es wäre sehr schwer, sie jetzt zu machen, da Naya nicht mehr da ist", erklärte er gegenüber Bustle.

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Getty Images Chris Colfer im März 2024

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Getty Images Chris Colfer, Schauspieler

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ActionPress Der Cast der fünften Staffel von "Glee"