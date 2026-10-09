"House of Villains": Neue Realityshow mit Sophia Thomalla

Sophia Thomalla (37) bekommt eine neue Aufgabe im Reality-TV: Die Schauspielerin und Moderatorin führt ab 2027 bei RTL+ durch die deutsche Version der Show "House of Villains". Das geht aus einer offiziellen Pressemitteilung von RTL hervor. In dem Format ziehen berühmt-berüchtigte Realitystars unter ein gemeinsames Dach – und zwar genau jene Gesichter, die in der Branche für große Egos, deutliche Ansagen und taktische Spielchen stehen. In dem neuen Format kämpfen sie nicht nur um die Vorherrschaft in der Villa, sondern auch um den Titel "Ultimativer Super Villain". Zudem winkt dem Sieger ein Preisgeld von bis zu 100.000 Euro. Um die Konkurrenz aus dem Format zu befördern, müssen die Bewohner Bündnisse eingehen und ihre Mitstreiter gegeneinander ausspielen. Im Zentrum der ungewöhnlichen Reality-Competition stehen damit Macht, Taktik und Loyalität. Sophia begleitet das Geschehen, während neue Allianzen entstehen, Absprachen getroffen werden und vermeintlich sichere Verbindungen innerhalb kürzester Zeit wieder zerbrechen können.

Die Bewohner müssen sich in dem Haus verschiedenen Challenges stellen, Allianzen schmieden und immer wieder neu abwägen, wem sie überhaupt noch über den Weg trauen können. Um sich Vorteile zu verschaffen und Mitstreiter aus dem Spiel zu drängen, wird kräftig taktiert und provoziert. Gleichzeitig soll das Format auch einen Blick hinter die harte Reality-Fassade der Teilnehmer ermöglichen. Welche Realitystars tatsächlich einziehen, ist bislang noch offen – auch ein genauer Starttermin für 2027 wurde in der Ankündigung noch nicht genannt. Das Konzept der Show stammt ursprünglich von NBCUniversal und wird von NBCUniversal Formats weltweit lizenziert. Für die Umsetzung der deutschen Adaption ist ITV Studios Germany verantwortlich. Das Produktionsunternehmen realisiert das Format im Auftrag von RTL+. Damit erhält der Streamingdienst eine neue Reality-Competition, in der nicht die Partnersuche, sondern der gezielte Kampf um Einfluss, Loyalität und das Preisgeld im Vordergrund steht.

Erfahrung mit streitlustigen Realitystars bringt Sophia bereits mit. Bei RTL+ moderiert sie die Datingshow Are You The One – Reality Stars in Love und erlebt dort regelmäßig komplizierte Flirts, lautstarke Auseinandersetzungen und taktisches Verhalten der Kandidaten aus nächster Nähe. Für ihre direkte Art im Umgang mit den Teilnehmern ist die Moderatorin längst bekannt. In einer früheren Staffel zeigte sie sich beispielsweise sichtlich irritiert darüber, dass sich die Singles in Nebenschauplätzen verzettelten, statt gemeinsam auf das Finden ihrer Perfect Matches und den möglichen Geldgewinn hinzuarbeiten. Ihre neue Aufgabe knüpft somit an ihren bisherigen Moderationsstil an, verfolgt inhaltlich aber einen anderen Ansatz. Bei "House of Villains" geht es nicht um die Suche nach passenden Partnern. Stattdessen treten bekannte Reality-TV-Gesichter gezielt gegeneinander an, während Bündnisse, Machtspiele und schnell wechselnde Loyalitäten den Verlauf des Wettbewerbs bestimmen.

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RTL / René Lohse Sophia Thomalla bei "House of Villains"

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RTL / Frank Beer Sophia Thomalla, "Are You The One – Reality Stars in Love"-Moderatorin

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RTL / Frank Beer Sophia Thomalla, Moderatorin