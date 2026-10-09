Name verraten: Scarlett Moffatt begrüßt ihren zweiten Sohn

Bei Scarlett Moffatt gibt es Familienzuwachs! Der britische TV-Star hat ihren zweiten Sohn zur Welt gebracht und die freudige Nachricht auf Instagram mit einem ersten Foto des Kleinen verkündet. Ihr Sohn trägt den Namen Clark Xander Dobinson und kam etwas früher als erwartet zur Welt. Auch die Geburt verlief offenbar nicht ganz so unkompliziert wie geplant. Gemeinsam mit ihrem Partner Scott Dobinson und ihrem älteren Sohn Jude ist die Familie nun zu viert. "Unser wunderschöner Junge ist da! Clark Xander Dobinson. Er kam etwas früher als erwartet und nicht ganz so unkompliziert wie geplant zur Welt, doch am Montag wurde unsere kleine vierköpfige Familie vollständig", schrieb die frischgebackene Zweifachmama zu den Aufnahmen. Außerdem fügte sie hinzu: "Unsere Herzen waren noch nie so erfüllt, und ich würde das alles für dich noch einmal durchmachen, Clark."

Dass sie erneut Nachwuchs erwartet, hatte Scarlett bereits im April mit einem emotionalen Video auf Instagram bekannt gegeben. Darin zeigte sie ein Ultraschallbild und posierte gemeinsam mit Scott. Auch der kleine Jude kam zu Wort und erzählte, dass er bald großer Bruder werden würde. Angesichts ihrer bisherigen Familiengeschichte bezeichnete die Moderatorin die Schwangerschaft damals als großes Glück. Zugleich gestand sie, dankbar und aufgeregt zu sein, es aber noch kaum glauben zu können. An ihren Erstgeborenen gerichtet sagte sie in dem Clip: "Du wirst der beste große Bruder sein, und wir lieben dich und dieses Kleine mehr als alles auf der Welt." Jude antwortete darauf prompt: "Ich liebe dich."

Die Zeit vor Clarks Geburt war für Scarlett körperlich allerdings alles andere als leicht. Besonders das erste Trimester machte ihr zu schaffen, wie sie gegenüber The Sun berichtete. Heftige Reiseübelkeit führte sogar dazu, dass sie sich während der Dreharbeiten übergeben musste. Mit Scott hat die TV-Bekanntheit bereits Sohn Jude, der 2023 zur Welt kam. Nach seiner Geburt erlitt sie bei einer weiteren Schwangerschaft eine Fehlgeburt. Anfang 2026 sprach sie in "I'm A Celebrity South Africa" offen über den Verlust. Damals hätten sie und ihr Partner gemeinsam im Bett gelegen und geweint, während Scotts Eltern auf Jude aufpassten. Besonders schwer sei für sie gewesen, dass die Zukunft, die sie sich für ihre beiden Kinder gemeinsam ausgemalt hatten, plötzlich nicht mehr möglich war.

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Instagram / scarlettmoffatt Scarlett Moffatt nach der Geburt ihres Babys

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Instagram / scarlettmoffatt Scarlett Moffatts Baby Clark Xander Dobinson

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Instagram / scarlettmoffatt Scarlett Moffatt, Scott Dobinson und Sohn Jude verkünden ihre zweite Schwangerschaft im April 2026