Adam Sandler (60) hat Netflix-Geschichte geschrieben: Seine Sportkomödie "Happy Gilmore 2" legte im Jahr 2025 einen Start hin, den bis heute kein anderer Film auf der Plattform übertroffen hat. Innerhalb der ersten drei Tage nach der Veröffentlichung wurde die Fortsetzung ganze 46,7 Millionen Mal angesehen. Wie Variety berichtet, ist das die erfolgreichste Filmpremiere in der Geschichte des Streamingdienstes. Zudem eroberte der Streifen den ersten Platz der Netflix-Filmcharts. Für den Schauspieler bedeutete das Projekt die Rückkehr zu einer seiner bekanntesten Figuren. 29 Jahre nach dem ersten "Happy Gilmore" schlüpfte er erneut in die Rolle des ungewöhnlichen Golfprofis. Auch einige vertraute Gesichter aus dem Originalfilm waren wieder mit von der Partie. So standen unter anderem Christopher McDonald, Julie Bowen (56) und Ben Stiller (60) erneut gemeinsam mit Adam vor der Kamera.

Wie groß der Vorsprung von "Happy Gilmore 2" ist, zeigt ein Blick auf die Konkurrenz. Am nächsten kam dem Rekord laut The Wrap der Actionthriller "The Rip", der in seinen ersten drei Tagen auf 41,6 Millionen Aufrufe kam. Ein ganz anderes Bild ergibt sich beim insgesamt erfolgreichsten Netflix-Film KPop Demon Hunters. Der Animationsfilm legte mit gerade einmal 9,2 Millionen Views einen eher verhaltenen Start hin. Erst nach und nach entwickelte er sich dank Mundpropaganda zu einem großen Dauerhit auf der Plattform. Von der Veröffentlichung der Fortsetzung profitierte übrigens auch der erste "Happy Gilmore" aus dem Jahr 1996. Zum Start des Sequels landeten beide Filme weit oben in den Netflix-Charts. Ob die Geschichte des Golfprofis weitergeht, ist bislang unklar. Ein dritter Teil wurde bisher nicht offiziell angekündigt. Adam zeigte sich einer weiteren Fortsetzung gegenüber allerdings grundsätzlich offen, wie Moviepilot berichtet.

In "Happy Gilmore 2", der mit einem riesigen Budget produziert wurde, wird die Handlung der Kultkomödie 29 Jahre später fortgesetzt. Nach einem tragischen Unfall hat Happy seine Golfkarriere an den Nagel gehängt. Seitdem zieht er seine fünf Kinder allein groß und greift dabei immer häufiger zur Flasche. Als er in finanzielle Schwierigkeiten gerät, wagt er schließlich ein Comeback auf dem Golfplatz. Dort begegnet er dem Energydrink-Unternehmer Frank Manatee, der den Sport modernisieren möchte. Verkörpert wird die Figur von Benny Safdie (40). Unterstützung erhält Happy ausgerechnet von seinem früheren Erzrivalen Shooter McGavin, der erneut von Christopher gespielt wird. Julie ist wieder als Happys Ehefrau dabei, während Ben erneut in die Rolle des Hal schlüpft. Außerdem gibt es ein Wiedersehen mit Dennis Dugan: Der Regisseur des ersten Films tritt in der Fortsetzung als Doug Thompson auf.

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Imago Adam Sandler bei der Premiere von "Office Romance" im Egyptian Theatre in Los Angeles

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Getty Images "Happy Gilmore 2"-Cast bei der Premiere in New York City

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