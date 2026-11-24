Marla Slengard will sich intensiver um ihre mentale Gesundheit kümmern. Der Realitystar wird schon bald ein Erstgespräch bei einer Therapeutin haben. Das verrät sie jetzt in einer Instagram-Story. Auf den ersten Termin blickt Marla dabei voller Vorfreude: "Freue mich irgendwie so, dass ich bald ein Erstgespräch habe bei einer Therapeutin", erzählte sie ihren Followern. Den Anstoß für diesen Schritt gaben die Dreharbeiten zu Love Island VIP, die bereits einige Monate zurückliegen. In dieser Zeit sei ihr bewusst geworden, dass sie einige persönliche Baustellen und Traumata mit sich herumtrage. Und die will Marla jetzt nicht länger mit sich herumschleppen. Ihr Plan: Sie möchte ihre Ängste aufarbeiten und bestimmte Verhaltensmuster durchbrechen, die sie immer wieder einholen.

Einfach fiel Marla dieser Schritt aber nicht: Sich bei einer Therapeutin zu melden, habe sie zunächst viel Überwindung gekostet. Umso erleichterter zeigte sie sich darüber, dass sie den Schritt nun tatsächlich gegangen ist: "Bin voll froh, dass ich das Thema jetzt angehe, dass ich mich getraut habe, diese scheiß E-Mail zu schreiben, diesen scheiß Anruf zu machen und diesen Schritt zu wagen." Dabei sprach die Influencerin auch die Hemmungen an, die viele Menschen davon abhalten können, sich Hilfe zu holen. "Man hat immer ein bisschen Scham oder denkt sich: Ach, so schlimm ist es jetzt auch nicht, aber doch, ich glaube, vor allem viele Leute aus dieser Bubblebranche oder auch so im privaten Umfeld – jeder Mensch darf und sollte mal zur Therapie gehen und mit jemandem darüber sprechen, was passiert ist", betonte sie. Ihre Botschaft an ihre Community: Es sei völlig in Ordnung, offen über Ängste zu sprechen und wiederkehrende Verhaltensmuster anzupacken.

Marlas Entschluss fällt in eine schwierige Zeit für sie. Derzeit wird "Love Island VIP" ausgestrahlt, und seitdem schlägt ihr in den sozialen Medien jede Menge Hass entgegen. Erst vor wenigen Tagen meldete sich die Friseurmeisterin deshalb auf Instagram zu Wort und bezog Stellung zu dem Shitstorm, den ihr Verhalten in der Datingshow ausgelöst hatte. Dabei räumte sie eigene Fehler ein. Sie erklärte zudem, dass sie aus Scham und Angst zunächst nicht offen mit der Situation umgegangen sei. Gleichzeitig stellte Marla aber klar, dass sie mit dem Ausmaß der Reaktionen nicht einverstanden ist. Die anhaltenden Beleidigungen empfinde sie als unverhältnismäßig. Ebenso störe es sie, dass sie in der Öffentlichkeit auf einen einzelnen Fehler reduziert werde. Ihre Follower nahm sie in den vergangenen Tagen also gleich mehrfach mit hinter die Kulissen ihres Gefühlslebens.

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RTL / Frank Beer "Are You The One?"-Kandidatin Marla

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RTLZWEI Marla Slengard und Tim Kühnel in "Love Island VIP"

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