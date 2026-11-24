Bei Bauer sucht Frau fließen die Tränen! Auf dem Hof von Bioackerbauer Daniel endet die Hofwoche für eine seiner beiden Kandidatinnen deutlich früher als geplant. Bei einem gemeinsamen Restaurantbesuch will Annika endlich wissen, woran sie bei dem Landwirt ist. Daniel bezieht Stellung: Er möchte Hannah weiter auf seinem Hof behalten und sie besser kennenlernen. Für Annika zerplatzt damit eine Hoffnung. Wie in der aktuellen Folge bei RTL zu sehen ist, trifft sie die Entscheidung des Bauern hart. Am nächsten Morgen steht ihr Entschluss fest: Sie will die Hofwoche abbrechen. "Heute Morgen geht es mir nicht so gut. Ich möchte jetzt einfach nur meine Koffer packen und dann nach Hause fahren", erklärt sie. Die Abfuhr trifft sie besonders, weil sie bereits Gefühle entwickelt hatte: "Ich hatte ja mein Herz doch schon so ein bisschen für den Daniel geöffnet. Und ich bin natürlich traurig und... ja, einfach ein Scheißgefühl."

Ganz überraschend kommt die Aussprache für die beiden Hofdamen allerdings nicht. Annika und Hannah hatten bereits geahnt, dass Daniel innerlich eine Wahl getroffen hatte. Beim gemeinsamen Essen wollen sie deshalb nicht länger im Ungewissen bleiben und drängen den Bauern zu einer ehrlichen Antwort. "Hannah und mich hat es eben sehr beschäftigt, dass wir jetzt hier zu dritt am Tisch sitzen und wir eigentlich wussten, der Daniel hat sich schon für eine Frau entschieden", erläutert Annika. Daher hätten die Frauen ihm "die Pistole auf die Brust gesetzt". Als Daniel sich schließlich für Hannah aussprach, konnte Annika ihre Tränen nicht mehr zurückhalten. "Damit ging es mir auf jeden Fall nicht so gut und ich bin natürlich auch verletzt", räumt sie ein. Auch an Daniel geht der Moment nicht spurlos vorbei. "Annika hat schon stark geweint. Ja, es war schon krass", beschreibt er die Situation. Das klärende Gespräch und der bevorstehende Abschied von seiner Hofdame nehmen den Landwirt sichtlich mit.

Während der gemeinsamen Tage hatte Annika Daniels Verhalten offenbar anders verstanden und sich deshalb Chancen auf eine Beziehung ausgerechnet. "Mir ging das schon sehr, sehr nahe, muss ich ganz ehrlich zugeben, da ich die Zeichen ein wenig anders gedeutet habe", erklärt sie. Trotz ihres Liebeskummers akzeptiert sie die Entscheidung und bleibt Hannah gegenüber fair: "Wenn seine Entscheidung so ausfällt, dann wird es auch richtig sein. Ich gönne den beiden das." Daniel wiederum bedauert, Annika verletzt zu haben. "Es tut mir mega, mega weh, auch selber, dass sie so verletzt ist", gesteht er. Und weiter: "Dass man gerade jemandem das Herz gebrochen hat, ist nicht so geil." Leicht gefallen sei ihm die Wahl nicht. "Ich habe wirklich einfach zwei unglaublich tolle Frauen eingeladen und habe es mir selber sehr, sehr schwer gemacht", betont der Bauer. Nach Annikas Abreise verbringen Daniel und Hannah die restliche Hofwoche nun zu zweit. Ob sich aus ihrer Verbindung eine Beziehung entwickelt, ist noch offen.

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RTL Hannah, Daniel und Annika, "Bauer sucht Frau", 2026

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RTL Inka Bause bei "Bauer sucht Frau"

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