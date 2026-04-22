Nach Fruchtbarkeitskampf: Scarlett Moffatt erwartet ein Baby

Freudige Neuigkeiten für Scarlett Moffatt: Der britische Realitystar erwartet ihr zweites Kind! Wie die Daily Mail berichtet, kam die Schwangerschaft für die TV-Bekanntheit völlig überraschend – und das nach jahrelangen, schmerzhaften Fruchtbarkeitsproblemen. Dass sie nun doch wieder schwanger ist, hat die Engländerin selbst kaum fassen können. Die Nachricht über ihr erneutes Babyglück bewegt viele Menschen, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben.

In Interviews der Vergangenheit hatte Scarlett bereits offen darüber gesprochen, wie sehr sie die schwierige Zeit geprägt hat. Immer wieder habe sie gehofft, schwanger zu werden – und musste dennoch Rückschläge verkraften. Umso emotionaler ist nun ihre Verkündung auf Instagram: "Wir können ehrlich gesagt nicht glauben, dass wir das hier schreiben…", teilte sie mit und erklärte weiter, ihre Familie wachse nach allem Erlebten weiter – ein "kleines Wunder", das Sohn Jude bald zum großen Bruder mache. Scarlett hatte zuvor über ihren jahrelangen Kinderwunsch, ihre Fruchtbarkeitsprobleme und auch eine Fehlgeburt Ende 2024 gesprochen. Noch vor Kurzem erklärte sie ehrlich: "Ich würde es mir so sehr wünschen, aber manchmal funktioniert es einfach nicht so." Die jetzige Schwangerschaft wird daher von vielen Fans als besonders hoffnungsvolles Zeichen gesehen – auch, weil Scarlett ihren Weg so offen teilt.

Scarlett wurde einem breiten Publikum durch die britische Realityshow "Gogglebox" bekannt, in der sie gemeinsam mit ihrer Familie auf dem Sofa Fernsehsendungen kommentierte. Später gewann die Mutter eines Sohnes die Dschungelshow "I'm a Celebrity...Get Me Out of Here!" und etablierte sich als festes Gesicht im britischen TV. Bereits mit ihrer offenen Art, über persönliche Themen zu sprechen, hat sie in der Vergangenheit immer wieder eine enge Verbindung zu ihren Fans aufgebaut.

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Getty Images Der Reality-TV-Star Scarlett Moffatt in London 2018

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Instagram / scarlettmoffatt Scarlett Moffatt, Scott Dobinson und Sohn Jude verkünden ihre zweite Schwangerschaft im April 2026

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Instagram / scarlettmoffatt Scarlett Moffatt mit ihrem Sohn Jude