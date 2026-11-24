Macaulay Culkin (46) spricht erneut offen über das zerrüttete Verhältnis zu seinem Vater Christopher "Kit" Culkin. Seit rund 30 Jahren herrscht zwischen den beiden Funkstille. Das erzählte der Schauspieler in einer Folge des Podcasts "Sibling Revelry" von Kate Hudson (47) und Oliver Hudson (50). In der Vergangenheit beschuldigte er seinen Vater, ihn sowohl psychisch als auch körperlich misshandelt zu haben. Mit dieser Haltung scheint Macaulay nicht allein zu sein: Auch seine Geschwister haben den Kontakt zu ihrem Vater größtenteils abgebrochen. "Er ist ein Mann, der sieben Kinder und jetzt vier Enkelkinder hat, und keiner von ihnen will etwas mit ihm zu tun haben", stellte der "Kevin – Allein zu Haus"-Star klar, wie The Hollywood Gossip berichtet. Dass sein Vater die Schuld für die Entfremdung bei sich selbst sucht, glaubt Macaulay nicht: "Ich habe mehr als nur eine Ahnung, dass er das nicht so empfindet. Als ob wir falschliegen und er recht hat. Er ist einer dieser narzisstischen Menschen."

Im Gespräch mit den Hudson-Geschwistern blickte Macaulay auch auf den Sorgerechtsstreit seiner Eltern zurück. Schon damals habe er keinerlei Umgang mit seinem Vater gewollt: "Ich wollte nichts mit meinem Vater zu tun haben. Er war einfach der Schlimmste." Ein Richter habe zwar Besuche bei Kit angeordnet, doch der damalige Kinderstar weigerte sich. Seinem Anwalt habe er gesagt: "Wie wäre es damit? Ich fordere den Richter heraus, mich ins Gefängnis zu stecken, weil ich meinen missbräuchlichen Vater nicht besuchen will." Und er setzte noch einen drauf: "Ich fordere ihn doppelt heraus, das berühmteste Kind der Welt zu verhaften." Macaulay zufolge setzte er seinen Bekanntheitsgrad nur ein einziges Mal bewusst ein, um Druck auszuüben, wie The Hollywood Gossip berichtet. Zu den geplanten Besuchen kam es letztlich dennoch nicht. Auch seine Geschwister hätten aus ähnlichen Gründen nur wenig oder gar keinen Kontakt zu Kit. Lediglich sein älterer Bruder habe zeitweise wieder den Austausch mit dem Vater gesucht. Diese Annäherung sei jedoch schnell wieder gescheitert, berichtete der Schauspieler.

Seit Macaulay selbst Vater ist, sieht er seine Kindheit noch kritischer. "Jetzt, da ich eigene Kinder habe, wirbelt das bei mir Staub auf, und ich denke: 'Ich kann nicht glauben, dass er so war. Er hatte all diese wundervollen Kinder'", gestand er im Podcast. Gemeinsam mit seiner Verlobten Brenda Song (38) hat der Schauspieler zwei Söhne, Dakota und Carson. Bei ihrer Erziehung achtet er besonders darauf, ihnen oft Anerkennung und Rückhalt zu geben. Genau das habe ihm in seiner eigenen Kindheit gefehlt. Anders als zu seinem Vater pflegt Macaulay zu seiner Mutter Patricia Brentrup weiterhin eine Beziehung. Den jahrzehntelangen Kontaktabbruch zu seinem Vater erklärt er mit dessen mutmaßlich übergriffigem Verhalten. Warum Kit so gehandelt haben könnte, kann er allerdings nur vermuten. Seiner Einschätzung nach habe sein Vater möglicherweise Ressentiments entwickelt, weil ihm selbst eine ähnlich erfolgreiche Schauspielkarriere verwehrt geblieben sei.

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Getty Images Bei der Premiere von Amazons "Fallout" Staffel 2 in Los Angeles: Macaulay Culkin

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Getty Images Bei einer Sondervorführung in Los Angeles

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