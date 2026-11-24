Chris Pratt (47) nimmt die Fitness seines ältesten Sohnes Jack ziemlich ernst. In der SiriusXM-Sendung "Front Row" erzählte der Schauspieler jetzt, dass er den 14-Jährigen mit einem gemeinsamen Trainingsprogramm herausfordert. Dabei hat er ihm ganz konkrete und ehrgeizige Ziele gesetzt. Vater und Sohn arbeiten unter anderem daran, mehr Liegestütze zu schaffen und beim Bankdrücken ein bestimmtes Gewicht zu stemmen. Außerdem wollen sie ihre Laufzeiten verbessern und in 20 Minuten möglichst viele Burpees machen. Auch während Jack bei seiner Mutter ist, bleibt Chris über die sportliche Entwicklung seines Sohnes auf dem Laufenden. Per Nachricht tauschen sich die beiden über ihre Fortschritte aus. Durch das gemeinsame Sorgerecht verbringt der Schauspieler etwa die Hälfte der Zeit mit dem 14-Jährigen, wie BuzzFeed berichtet. Bei ihren Treffen schauen sie dann gemeinsam, wie nah Jack seinen selbst gesteckten Trainingszielen bereits gekommen ist.

Das sportliche Vater-Sohn-Projekt läuft bereits seit einiger Zeit. Nach Angaben von Chris begannen die beiden mit ihrem gemeinsamen Trainingsprogramm, als Jack gerade zwölf Jahre alt war. Inzwischen ist sein Sohn gerade 14 geworden. "Wir haben Ziele festgelegt, was die Anzahl der Liegestütze angeht, und versuchen, beim Bankdrücken ein bestimmtes Gewicht zu schaffen, außerdem geht es um Laufzeiten und darum, wie viele Burpees man in 20 Minuten schafft – all diese verschiedenen körperlichen Dinge", schilderte er. Jedes erreichte Etappenziel spornt laut dem Schauspieler beide an. "Jedes Mal, wenn ich sehe, dass er eines dieser Ziele erreicht, fühlt sich das wirklich gut an. Ich weiß, dass es sich für ihn großartig anfühlt. Es fühlt sich auch für mich gut an. Solche Sachen machen also wirklich Spaß", erklärte Chris. Anlass für das Gespräch war laut BuzzFeed sein neuer Film "Way of the Warrior Kid". In dem Film verkörpert er einen verletzten Navy-SEAL-Soldaten, der seinem Neffen mithilfe seiner militärischen Erfahrungen und Trainingsmethoden zur Seite steht.

Jack stammt aus der früheren Ehe des Schauspielers mit Anna Faris (49). Obwohl sich die beiden 2017 trennten, teilen sie sich weiterhin einvernehmlich die Verantwortung für ihren Sohn. In der Vergangenheit hatte Jack zudem mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Im Juni zeigte er sich zum ersten Mal seit neun Jahren wieder auf einem roten Teppich: Zusammen mit seiner Mutter besuchte er in Los Angeles die Premiere von "Scary Movie". Auch in Chris' Job spielt Fitness eine große Rolle. Anfang 2026 erklärte der Marvel-Star in "GMA", er halte sich immer so fit, dass er innerhalb von sechs Wochen wieder in seiner Star-Lord-Form sein könne. Das gelte für eine mögliche Rückkehr in "Avengers: Secret Wars". Neben Jack hat Chris mit seiner Ehefrau Katherine Schwarzenegger (36) drei jüngere Kinder: Lyla, Eloise und Ford.

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Getty Images Chris Pratt, Januar 2026

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Getty Images Chris Pratt bei der Premiere von Prime Videos "The Terminal List: Dark Wolf" in New York am 4. August 2025

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