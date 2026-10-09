PBB plant zweite Hochzeit für Kim Virginia und Nikola Grey

Bei Promi Big Brother könnte es am Sonntag richtig romantisch werden! Sat.1 hat für Kim Virginia Grey (31) und ihren Ehemann Nikola Grey (30) offenbar eine besondere Überraschung vorbereitet. In der kommenden Liveshow möchte Big Brother die beiden Realitystars vor laufenden Kameras erneut vor den Traualtar schicken. Das berichten unter anderem RTL und Joyn. Derzeit leben Kim und Nikola in unterschiedlichen Bereichen der TV-Unterkunft, sodass ihr Wiedersehen möglicherweise direkt mit einer weiteren Hochzeitszeremonie verbunden wird. Dabei hat sich das Paar längst das Jawort gegeben: Bereits im Oktober 2025 heirateten die beiden in Las Vegas. Ob Kim und Nikola tatsächlich auf das Angebot des großen Bruders eingehen und ihre Ehe vor einem Millionenpublikum noch einmal besiegeln möchten, steht allerdings noch nicht fest. Die Entscheidung darüber soll während der Livesendung fallen – und damit unter ziemlich ungewöhnlichen Hochzeitsbedingungen.

Für Kim dürfte die geplante Überraschung durchaus nach ihrem Geschmack sein. Schließlich hatte die Reality-TV-Bekanntheit in der Vergangenheit schon mehrfach verraten, dass sie sich nicht mit einer einzigen Hochzeitsfeier zufriedengeben möchte. Stattdessen träumt sie von einer regelrechten Hochzeitsweltreise mit verschiedenen Zeremonien. Unter anderem kann sie sich eine Trauung am Strand, eine Feier in Nepal und sogar eine Hochzeit mit einem Guru vorstellen. Dass Kim und Nikola bei solchen Anlässen nicht unbedingt auf klassische Traditionen setzen, bewiesen sie bereits bei ihrer ersten Eheschließung. Im "Promi Big Brother"-Haus berichteten sie ihren Mitbewohnern, dass sie sich in Las Vegas ganz ungezwungen in Badekleidung das Jawort gegeben hatten. Eine weitere Hochzeit vor den Augen der Fernsehzuschauer würde somit gut zu ihren bisherigen Plänen passen. Ob die beiden die Gelegenheit tatsächlich nutzen, erfahren die Fans am Sonntag ab 20:15 Uhr bei Sat.1. Parallel wird die Liveshow auch auf Joyn übertragen.

Die Liebesgeschichte von Kim und Nikola begann 2024 bei den Dreharbeiten zu Promis unter Palmen. Wenig später machten sie ihre Beziehung öffentlich und Nikola zog schließlich zu seiner Liebsten nach Dubai. Seitdem erlebten die beiden allerdings einige Höhen und Tiefen. Nach ihrer ersten Verlobung kam es zunächst zur Trennung. Zudem mussten sie den Verlust ihres ungeborenen Kindes verkraften. Später versöhnten sich die Realitystars, verlobten sich erneut und feierten schließlich ihre Hochzeit in Las Vegas. Im "Promi Big Brother"-Haus sorgten die Eheleute zuletzt jedoch mit einigen Aussagen über ihre Beziehung für Verwunderung. So konnten weder Kim noch Nikola auf Anhieb sagen, an welchem Tag genau sie geheiratet hatten oder wie lange sie bereits zusammen waren. Besonders Francesca Morgese und einige weitere Mitbewohner reagierten darauf skeptisch und stellten die Schilderungen des Paares offen infrage.

Anzeige Anzeige

ProSieben / Sat.1 Kim Virginia und Nikola Grey, "Promi Big Brother"-Kandidaten 2026

Anzeige Anzeige

Instagram / nikola_glumac Nikola Glumac und Kim Virginia nach ihrer Las-Vegas-Hochzeit

Anzeige Anzeige

Joyn / Marc Rehbeck Kim Virginia und Nikola Grey bei "Promi Big Brother"