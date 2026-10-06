Fragen an Kim und Nikola: Promi-BB-Francesa vermutet Lüge

Bei Promi Big Brother wird es für Kim Virginia Grey (31) und ihren Ehemann Nikola Grey (30) unangenehm: Ihre Mitbewohner nehmen das Paar wegen seiner Hochzeit und seiner Beziehung genauer unter die Lupe – und plötzlich geraten beide ins Straucheln. Selbst den genauen Tag ihrer Eheschließung können Kim und Nikola nicht auf Anhieb nennen. Auch auf die eigentlich simple Frage, wie lange sie bereits zusammen sind, reagieren die beiden unsicher und kommen ins Stocken. Das bleibt im "Garten" nicht unbemerkt. Francesca Morgese zweifelt an den Erzählungen des Paares und vermutet, dass rund um die Ehe nicht alles der Wahrheit entspricht. Auch die anderen Bewohner zeigen sich angesichts der wenig überzeugenden Antworten skeptisch. "Ich weiß nicht, ob ich da so into it bin", heißt es in der Sat.1-Show mit Blick auf die Liebesgeschichte des Realitypaares.

Francesca hält mit ihrem Verdacht nicht hinter dem Berg und spricht ihn im Interviewraum offen an. "Ich kann euch eins sagen: Was sie alles erzählt, entspricht nicht ganz der Wahrheit", erklärt sie in der Show. Zudem behauptet die Mitbewohnerin, Kim erzähle häufig Unwahrheiten und sei dafür bekannt, zahlreiche Lügengeschichten zu verbreiten. Selbst an der Körpersprache will Francesca mögliche Hinweise erkennen: "Es gibt ganz viele Sachen, die die Leute machen. Die schauen so nach links", erklärt sie bei "Promi Big Brother". Dass Kim und Nikola bei den konkreten Fragen nach dem Hochzeitsdatum und der Dauer ihrer Beziehung so zögerlich antworten, sieht Francesca als weitere Bestätigung ihrer Vermutung. Einen tatsächlichen Beleg dafür, dass das Paar die Unwahrheit sagt, gibt es dadurch allerdings nicht.

Auch außerhalb des Containers werden die Aussagen von Kim und Nikola genau verfolgt. Leyla Heiter (30), die das Geschehen von zu Hause aus beobachtet, ist ebenfalls der Meinung, dass sich die beiden bei ihren Erzählungen verplappert und dadurch ihre angeblichen Lügen selbst entlarvt haben. Die 30-Jährige nahm deren Aussagen über die Eheschließung in ihrer Instagram-Story genauer unter die Lupe und stieß nach eigener Rechnung auf Widersprüche. So sei ihr ebenfalls negativ aufgefallen, dass Kim einerseits nicht genau gewusst haben soll, seit wann sie verheiratet ist, andererseits aber ausgerechnet im Container gemeinsam mit Nikola ihren Hochzeitstag feierte. Auch die Schilderungen von einem Ehegelöbnis und einer Trauung durch ein Elvis-Presley-Double in Las Vegas erschienen Leyla wenig schlüssig.

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Instagram / kimvirginiaa, Instagram / francibrinley Collage: Nikola Grey, Kim Virginia Grey und Francesca Morgese

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Joyn Kim Virginia Grey und Francesca Morgese bei Promi-BB 2026

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Imago Leyla Heiter bei der Eröffnung von Leylaland im Penny-Markt in Frankfurt am Main am 30.07.2026