Schwangere Sandra Czok kämpfte lange für ihren Kinderwunsch

Diese Babynews sorgen für pure Gänsehaut: Reality-TV-Bekanntheit Sandra Czok und ihr Ehemann Sascha Czok erwarten ihr erstes gemeinsames Kind! Hinter dem Ehepaar aus Isernhagen bei Hannover liegen jedoch schwierige Jahre, in denen der große Wunsch vom Familienglück zeitweise unerreichbar schien. Inzwischen befindet sich die werdende Mama bereits in der 19. Schwangerschaftswoche – feiert also bald schon Halbzeit – und strahlt vor Erleichterung: "Wir haben lange darauf gehofft. Es hat leider etwas länger gedauert als gedacht", verrät sie im Interview mit Bild. Nach der kräftezehrenden Ungewissheit ist den beiden ein riesiger Stein vom Herzen gefallen. "Jetzt ist alles gut, und wir sind bald zu dritt", freut sich Sandra über das ersehnte Babywunder.

Weil es auf natürlichem Weg nicht klappen wollte, wandte sich das Paar schließlich an eine Kinderwunschklinik, wo sich die 36-Jährige einer In-vitro-Fertilisation unterzog. "Wir haben uns Hilfe geholt, weil es ohne einfach nicht geklappt hat", offenbart Sandra ehrlich. Zusätzliche Sorgen bereiteten ihr mehrere Operationen wegen ihres Lipödems, da sie fürchtete, die Eingriffe könnten ihren Körper für eine Schwangerschaft zu sehr belastet haben. Medizinisch ist ein negativer Einfluss solcher Lipödem-Eingriffe auf die Fruchtbarkeit zwar nicht bekannt, die emotionale Belastung war dennoch enorm. Ob die werdenden Eltern einen Jungen oder ein Mädchen erwarten, ist bislang nicht öffentlich bekannt, jedoch soll das Geheimnis noch gebührend auf einer Party gelüftet werden.

Sandra und Sascha sind bereits seit 2009 ein Herz und eine Seele und krönten ihre Liebe im August 2022 mit einer romantischen Hochzeit. Einem breiten TV-Publikum wurde das eingespielte Gespann im Jahr 2025 durch seine Teilnahme an der Show Das Sommerhaus der Normalos bekannt, wo die beiden für ordentlich Gesprächsstoff sorgten und kurz vor dem großen Finale ausschieden. Jüngst berichtete unter anderem ein Lifestylemagazin über den Nachwuchs, für dessen Hochglanzaufnahmen die Influencerin strahlend im Garten posierte, mit den Fingern ein Herz formte und stolz ihre kleine Babykugel präsentierte.

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sandra_czok Sandra und Sascha Czok im September 2026

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Imago Sascha Czok und Sandra Czok beim Audi-Ascot Renntag auf der Galopprennbahn Neue Bult in Hannover

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RTL Sascha und Sandra Czok bei "Das Sommerhaus der Normalos"