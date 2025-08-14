Mit ihnen verstehen sich Normalo-Sommerhaus-Sascha & Sandra

Sandra Czok und ihr Mann Sascha blicken auf ihre Zeit im Sommerhaus der Normalos zurück und enthüllen beim Bild-Renntag im Gespräch mit Promiflash, mit wem aus dem Cast sie auch heute noch Kontakt pflegen. Besonders intensiv ist die Freundschaft zu Lucia Preuß und ihrem Partner Mark geblieben. "Mit Lucia und Mark auf jeden Fall – auch super intensiv", erklärt Sandra. Aber auch zu Manny und Andrea besteht noch ein regelmäßiger Austausch. Mit den anderen ehemaligen Mitbewohnern sei das Verhältnis höflich, aber distanziert. "Man sagt sich natürlich Hallo und Tschüss", ergänzt Sascha.

Die Beziehungen im Sommerhaus waren, wie Sandra erklärt, bereits während der Show eher locker, da der Fokus als Paar vor allem auf dem Wettkampf lag. "Die Connection war ja im Haus auch nicht so super intensiv. Und genauso ist es geblieben", erzählt sie. Sascha ergänzt, dass sie dort auch nicht primär auf der Suche nach Freunden waren: "Man darf natürlich nicht vergessen, wir waren im Sommerhaus Konkurrenten. Aber bei zwei süßen Pärchen hat sich für uns dann doch irgendwie herauskristallisiert, dass sie gute Freunde sind."

Während Sascha und Sandra sich mit einigen Kandidaten gut verstanden haben, eckte Vanessa Brahimi in dem Format an. Persönlich sei zwischen dem Paar und der angehenden Influencerin aber nie etwas vorgefallen: "Also bei Vanessa ist es tatsächlich so, dass wir uns natürlich Hallo sagen und eigentlich auch keine großartigen, intensiven, persönlichen Probleme haben. Hatten wir nicht im Haus und haben wir bis heute auch nicht."

RTL Sascha und Sandra Czok bei "Das Sommerhaus der Normalos"

Instagram / lucia.preusse Lucia Preuße und Marc Kleeb, ehemalige "Das Sommerhaus der Normalos"-Kandidaten

RTL Die "Sommerhaus der Normalos"-Kandidaten Sandra und Sascha