Tokio Hotel sorgen für Schlagerbooom-Spekulationen

Ein Album am Freitag, die große Samstagabendshow am Tag danach: Dieser Kalender bringt die Fangemeinde von Tokio Hotel ins Grübeln. Am 16. Oktober 2026 erscheint das neue Studiowerk "ENCORE", nur 24 Stunden später bittet Florian Silbereisen (45) in der Dortmunder Westfalenhalle zum Eurovisionsspektakel "Schlagerbooom". Die naheliegende Frage lautet, ob Bill Kaulitz (37) und Tom Kaulitz (37) mit der Band die Gelegenheit nutzen, ihre frischen Songs vor einem großen TV-Publikum zu zeigen. Eine Antwort gibt es laut schlager.de nicht. Weder die Gruppe noch die Verantwortlichen der Sendung haben sich geäußert, und neben dem engen Terminfenster liefert nichts einen Anhaltspunkt dafür. Was die Runde macht, bleibt deshalb vorerst ein Gerücht.

Zeitlich spräche nichts gegen einen Abstecher nach Dortmund: Die Berliner Release-Show folgt erst am 25. Oktober, das Wochenende davor ist frei. Florian hält die Gästeliste weiter unter Verschluss, einzelne Namen sind aber durchgesickert. Bernhard Brink (74) war der Erste: Sein Termin tauchte im Kalender seiner eigenen Webseite auf und wurde später wieder gelöscht. Roland Kaiser (74) verriet seine Teilnahme selbst der BILD, und auch Unheilig gelten als sicher; deren Winteredition von "Liebe Glaube Monster" erscheint ebenfalls am 16. Oktober. Bei den No Angels deutet laut schlager.de eine anschließende ARD-Doku auf einen Auftritt hin. In Fankreisen kursieren außerdem die Namen Andreas Gabalier (41), Maite Kelly (46) und Helene Fischer (42), die Ende des Jahres ein neues Album veröffentlicht. Dass Florian gern Genres mischt, würde zu einer Überraschung ohnehin passen.

Die inzwischen 37 Jahre alten Zwillinge denken zwar nicht ans Aufhören, über ein Ende reden sie aber trotzdem. Im Podcast "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood" gaben Bill und Tom vor einigen Monaten offen zu, dass irgendwann Schluss sein wird mit Tokio Hotel. Angestoßen hatte die Debatte der Umgang der Toten Hosen mit ihrem letzten Studioalbum, was vor allem Tom beschäftigte: "Ich musste darüber nachdenken, wie das wohl für uns wäre", erklärte er damals. Er könnte sich eine große Abschiedstour vorstellen. "Das fände ich irgendwie ganz niedlich, wenn wir uns mit 75 dann alle angucken und sagen: 'Komm, eine Tour noch!'" Gemeinsam auf der Bühne stehen die Brüder seit ihrer Jugend, der große Durchbruch kam 2005 mit "Durch den Monsun".

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Getty Images Bill Kaulitz, Tom Kaulitz, Gustav Schäfer und Georg Listing bei "Christmas with Tokio Hotel"

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Imago Florian Silbereisen bei den "Schlagerchampions" 2026 im Velodrom

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Imago Bill Kaulitz und Tom Kaulitz mit dem Deutschen Fernsehpreis für "Beste Unterhaltung Show" für "That's My Jam" in Köln, 2023