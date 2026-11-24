Mario Barth (54) hat ein Hobby, das so gar nichts mit Bühnenshows und Pointen zu tun hat: Der Comedian ist begeisterter Brotbäcker. Das Backen bezeichnet er sogar als seine absolute Leidenschaft, wie er jetzt in der Radiosendung "Einfach Franzi" von Franziska van Almsick (48) bei Radio Regenbogen erzählte. Dabei gab der Berliner auch einen Einblick darin, wie groß seine Leidenschaft ist: Seinen Sauerteig, den er bereits seit rund sechs Jahren pflegt, nimmt er sogar mit auf Reisen oder zu Einladungen. Voraussetzung dafür ist lediglich, dass ihm vor Ort eine Küche zur Verfügung steht. Dass er mit seinem ungewöhnlichen Gepäckstück für Verwunderung sorgen könnte, ist dem Entertainer allerdings durchaus bewusst. "Ich schleppe ja meinen Sauerteig auch mit. Das ist peinlich", gab Mario im Gespräch mit der ehemaligen Schwimmerin offen zu. Seiner Leidenschaft tut das aber keinen Abbruch, denn auf sein selbst gebackenes Brot will er auch unterwegs offenbar nicht verzichten.

Damit sein Sauerteig jederzeit einsatzbereit ist, folgt Mario einer festen Routine. Die regelmäßige Fütterung ist wichtig, um die darin enthaltenen Hefen und Milchsäurebakterien aktiv zu halten. Deshalb versorgt der Comedian seine Mischung alle zwei Tage mit jeweils zehn Gramm Mehl und zehn Gramm Wasser. Anschließend darf der Teig vier Stunden außerhalb des Kühlschranks ruhen. Erst danach wird er wieder kühl gelagert. Im Radiointerview schilderte der Hobbybäcker seine Pflegeroutine ganz genau: "Jeden zweiten Tag Mehl und Wasser, immer zehn Gramm Mehl, zehn Gramm Wasser unterrühren, draußen stehen lassen, vier Stunden, wieder in den Kühlschrank." Wie genau Mario dabei vorgeht, zeigen schon die exakten Mengen und Zeiten. Diesen Rhythmus behält er bereits seit Jahren bei.

Der Ursprung von Marios Leidenschaft liegt in einem persönlichen Erlebnis: Ein Gesundheitscheck brachte ihn dazu, sich näher mit Brot und dessen Herstellung auseinanderzusetzen. In der Folge beschäftigte er sich zunehmend damit, welche Zutaten eigentlich in den Lebensmitteln stecken, die er täglich zu sich nimmt. Schließlich entschied der Komiker, sein Brot einfach selbst zu backen. So wusste er genau, was darin steckt. Aus der bewussteren Ernährung ist inzwischen ein festes Hobby geworden, zu dem auch die konsequente Pflege seines Sauerteigs gehört. Einem breiten Publikum ist Mario allerdings vor allem durch seine Comedy bekannt. Mit seinen Bühnenprogrammen füllt er seit vielen Jahren große Hallen. 2008 stellte er im Berliner Olympiastadion vor mehr als 70.000 Zuschauern sogar einen Weltrekord für die meisten Zuschauer bei einer Comedyshow auf.

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Getty Images Mario Barth im November 2016 in Köln

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Getty Images Mario Barth im Oktober 2018 in Köln

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