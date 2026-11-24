Frank Elstner (84) wird nicht im Publikum sitzen, wenn Bill (37) und Tom Kaulitz (37) am 5. Dezember ihre erste Ausgabe von "Wetten, dass..?" moderieren. Der Erfinder der Kultshow will sich die Sendung stattdessen zu Hause im Fernsehen anschauen. Dabei hatte das ZDF ihn und seine Frau eigens nach Halle in Sachsen-Anhalt eingeladen. Den Weg aus Baden-Baden traut sich der Moderator inzwischen aber nicht mehr zu. Für ihn ist die Anreise schlicht zu anstrengend geworden. Leicht gefallen ist ihm die Entscheidung offenbar nicht. Das Debüt der Kaulitz-Brüder möchte Frank nämlich auf keinen Fall verpassen. Er will die Show vom heimischen Sofa aus verfolgen. "Ich muss ganz ehrlich sagen, mir ist die Reise von Baden-Baden nach Halle mit meinen 84 Jahren dann doch ein bisschen zu anstrengend", erklärte Frank gegenüber Bild. Weiter sagte er: "Ich hatte eine sehr nette Einladung vom ZDF für meine Frau und mich erhalten, aber ich muss sie leider absagen – so gern ich auch dabei wäre."

Mit Blick auf die neuen Gastgeber gibt er sich inzwischen optimistisch. "Ich bin sehr gespannt, wie sich Bill und Tom Kaulitz als Moderatoren machen. Ich bin sicher, dass die Show ein Erfolg wird. Die beiden sind lustig und bringen einen neuen, frischen Wind in die Sendung", sagte er Bild. So positiv hatte sich Frank über die neuen Moderatoren nicht immer geäußert. Vor rund drei Wochen klang er noch deutlich zurückhaltender. Damals stellte er klar, dass er die Wahl von Bill und Tom keineswegs ausdrücklich gutgeheißen habe. Zuvor hatte der Showerfinder die Pläne des ZDF als mutiges Experiment bezeichnet. Er sei neugierig, was dabei herauskomme, erklärte er damals.

Anders sieht es bei seinem Freund und Nachfolger Thomas Gottschalk (76) aus. Der Entertainer stand insgesamt 154-mal als Gastgeber auf der "Wetten, dass..?"-Bühne und verabschiedete sich im November 2023 von der Show. Er hatte angekündigt, die neue Ausgabe nicht einschalten zu wollen. Frank glaubt allerdings nicht so recht daran, dass Thomas die Sendung wirklich komplett ignoriert. Er geht davon aus, dass sein Kollege sie spätestens in der Mediathek nachholt. Schließlich seien sie beide eng mit dem Format verbunden. An der internationalen Bekanntheit der Tokio-Hotel-Zwillinge zweifelte Frank dabei nicht. Für ihn war vielmehr offen, ob die beiden Musiker eine der größten Samstagabendshows Deutschlands tragen können. Ob Bill und Tom dieser Aufgabe gewachsen sind, zeigt sich nun am 5. Dezember.

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Getty Images Frank Elstner beim Radio Regenbogen Award 2023

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Imago Bill Kaulitz und Tom Kaulitz mit dem Deutschen Fernsehpreis für "Beste Unterhaltung Show" für "That's My Jam" in Köln, 2023

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