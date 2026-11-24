In der aktuellen Staffel von Bauer sucht Frau lässt Thomas seine Hofdame Joan ganz nah an sich heran. Auf dem elterlichen Hof zeigt der Landwirt ihr, wie sein Alltag aussieht. Dabei wird schnell klar: Mit 32 Jahren wohnt der Single-Bauer noch bei seinen Eltern und wird dort rundum versorgt. Wie in der RTL-Kuppelshow zu sehen ist, muss sich Thomas um den Haushalt derzeit kaum kümmern. Kochen, Wäschewaschen und Putzen erledigen seine Eltern für ihn. Selbst nach einem langen Tag wartet zu Hause bereits eine fertige Mahlzeit auf ihn. "Wenn ich heimkomme, ist das Essen fertig", berichtet der Landwirt. Für dieses Rundum-sorglos-Paket hat der Bauer selbst einen passenden Namen parat. Kurz und knapp bringt er es auf den Punkt: "Hotel Mami." Thomas macht dabei keinen Hehl daraus, dass er die zahlreichen Annehmlichkeiten unter dem Dach seiner Eltern momentan gerne in Anspruch nimmt.

Bei der Besichtigung führt Thomas seine Hofdame auch in sein aktuelles Schlafzimmer. Große Erwartungen dämpft der Landwirt allerdings schon vorab. Sein Zimmer sei "nichts Besonderes", erklärt er bei RTL. Ein Detail sticht dann aber doch sofort ins Auge: Als Dekoration stehen dort mehrere Baustellenhütchen. Joan möchte natürlich wissen, was es mit den ungewöhnlichen Hinguckern auf sich hat. Thomas' Antwort fällt dabei genauso trocken wie kurz aus: "Hab ich gefunden." Eine ausführlichere Erklärung liefert Thomas nicht. Die Hofdame kann sich beim Anblick des Zimmers ein Lachen nicht verkneifen. In der Sendung beschreibt sie ganz ehrlich, was ihr in diesem Moment durch den Kopf ging: "Also mein erster Gedanke: Ich muss mich gut zusammenreißen. Oh Gott." Für Joan dürfte der Rundgang durch das Schlafzimmer damit eine Überraschung gewesen sein, mit der sie so nicht gerechnet hatte.

Auf Dauer soll mit dem Rundumservice im Elternhaus allerdings Schluss sein. Sein Auszug ist bereits geplant, allerdings kann er seine eigene Wohnung noch nicht beziehen. Einen Grund für die eigenen vier Wände sieht der Bauer auch in seinem Liebesleben. "Ist blöd, wenn man ein Mädchen mit nach Hause nehmen möchte und man muss sagen: Pass auf, die Eltern sind daheim und du schleichst dich jetzt rauf in mein Zimmer", erklärt er bei RTL. Joan zeigt sich von der Wohnsituation ihres Bauern wenig überrascht. Ein erwachsener Mann, der noch bei Mama und Papa lebt, ist für sie nichts Neues. "Ich hab schon so einige gedatet, die noch bei ihren Eltern wohnen", berichtet sie. Männer mit eigenem Haushalt seien nach ihrer Erfahrung "selten, wirklich selten". Ein Ausschlusskriterium scheint das Leben im Elternhaus für sie daher zunächst nicht zu sein. Ganz allgemein hat die Hofdame aber noch eine klare Meinung zum Thema: "Männer sind nicht so eigenständig wie Frauen, muss ich ehrlich sagen."

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RTL Kandidat Thomas bei "Bauer sucht Frau", 2026

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RTL Joan und Thomas bei "Bauer sucht Frau", 2026

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