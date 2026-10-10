"Alles schei*e": Jan Köppen würde nie in den Dschungel gehen

Jan Köppen (43) kennt das Dschungelcamp wie seine eigene Westentasche. Schließlich moderiert er die Show gemeinsam mit Sonja Zietlow (58) und darf die Prüfungen der Stars aus nächster Nähe verfolgen. Selbst in den australischen Dschungel einzuziehen und sich dort den Herausforderungen zu stellen, kommt für den Moderator allerdings überhaupt nicht infrage. Zuschauen und kommentieren ist für ihn offenbar deutlich angenehmer, als selbst auf Schatzsuche zu gehen oder sich durch die nächste Dschungelprüfung zu kämpfen. Bei der About You Opera stellte sich Jan dieser Frage von Promiflash. Seine Antwort hätte eindeutiger nicht sein können: "Auf keinen Fall würde ich als Teilnehmer teilnehmen. Ich bin sehr froh mit der Rolle, die ich da haben darf." Gleich mehrere der typischen Herausforderungen der Show wären für ihn ein Problem: Vor allem große Höhen, beißende Ameisen und ungewöhnliche Mahlzeiten würden ihm bei den Dschungelprüfungen zusetzen. Lieber bleibt er also bei Mikrofon und Kommentar, statt sich selbst in die Prüfungsarena zu stellen.

Auf die Frage, was ihm im Camp am meisten Angst machen würde, fand Jan zunächst eine pauschale Antwort. "Ich finde alles schei*e. Nein, aber ich habe schon Respekt, wenn ich danebenstehe, wenn die was machen", erklärte er gegenüber Promiflash. Anschließend wurde der Moderator konkreter und benannte seine persönlichen Grenzen ganz genau: "Aber ich bin kein Freund von Höhe. Ich mag nicht, wenn mich Ameisen beißen. Dinge essen." Jan Köppen hat also gleich eine ganze Sammlung an Dschungelcamp-Herausforderungen vor Augen, die er lieber anderen überlässt. Schon vom Rand aus hat der Moderator nach eigener Aussage großen Respekt vor den Prüfungen, die den Kandidaten alles abverlangen. Ob Höhenangst, Krabbeltiere oder kulinarische Zumutungen – Jan schaut sich das lieber aus sicherer Entfernung an. Schließlich ist es deutlich angenehmer, die Stars anzufeuern, als selbst im Schleimbad zu landen.

Eine kleine Ausnahme gibt es aber doch. Bei einer bestimmten Prüfung könnte Jan sich eine Teilnahme tatsächlich vorstellen: "Das Einzige, was ich wahrscheinlich machen würde, wenn man mich nach dieser Prüfung fragt, ist dieses 'Creek der Sterne', wo alle – das ganze Team – Ballons und Bälle auf dich schmeißen." Im Gespräch mit Promiflash führte er weiter aus: "Das ist so was, wo ich sage: Ja, das macht bestimmt Spaß. Die letzte Prüfung vom Finale, das geht immer." So unterhaltsam das Dschungelcamp auch sein mag, Jan bleibt lieber bei seiner gewohnten Rolle an der Seite von Sonja. Schließlich ist es vom Moderationsplatz aus deutlich leichter, gute Ratschläge zu geben, als selbst den Kopf hinzuhalten.

Anzeige Anzeige

Imago Jan Köppen bei der ABOUT YOU Opera Fashion Show im Admiralspalast

Anzeige Anzeige

Imago Jan Köppen bei der ABOUT YOU Opera Modenschau in Berlin am 07.10.2026

Anzeige Anzeige

RTL Jan Köppen und Sonja Zietlow, Dschungelcamp 2026