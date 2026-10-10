Chance the Rapper will plötzlich nur noch The Rapper sein

Chance the Rapper (33) könnte schon bald unter einem anderen Namen auftreten: Der Musiker will offenbar das "Chance" aus seinem Künstlernamen streichen und künftig nur noch The Rapper heißen. Im Podcast "Tea Time with Raven and Miranda" von Raven-Symoné (40) und Miranda Maday erklärte der Rapper, dass er diesen Schritt schon lange erwäge. Dahinter steckt seine große Liebe zur Musik und vor allem zur Sprache. "Ich werde das Chance weglassen. Ich möchte einfach The Rapper sein. Darüber denke ich schon sehr lange nach", sagte er in der Sendung. Er fühle sich der Kunstform eng verbunden und begeistere sich besonders für Wörter. "Ich glaube, die größten Rapper wie ich sind im Herzen Etymologen und Linguisten, Menschen, die Sprache einfach wirklich lieben." Mit der möglichen Änderung würde der Künstler, der mit bürgerlichem Namen Chancelor Johnathan Bennett heißt, einen Teil seines seit Karrierebeginn bekannten Namens ablegen.

Ob es tatsächlich zur Umbenennung kommt, ist bislang offen. Der Rapper erwägt den Schritt derzeit lediglich. Ein möglicher Neustart würde auf eine turbulente Zeit folgen: Jahrelang stritt sich der Musiker mit seinem früheren Manager Pat Corcoran vor Gericht. Wie Chicago Sun-Times berichtete, wies eine Jury in Chicago im März Corcorans Forderung nach Millionenprovisionen zurück. Er hatte nach dem Ende der Zusammenarbeit 3,8 Millionen Dollar an ausstehenden Provisionen und weiteren Zahlungen im Rahmen einer dreijährigen Auslaufklausel verlangt. Die Geschworenen sahen dafür jedoch keine ausreichende Grundlage. Bei der Gegenklage von Chance gaben sie dem Musiker zwar teilweise recht, sprachen ihm aber statt der geforderten eine Million Dollar lediglich 35 Dollar Schadensersatz zu. Musikalisch hatte sich der Künstler zuletzt 2025 mit seinem Studioalbum "Star Line" zurückgemeldet.

Auch The Weeknd, der mit bürgerlichem Namen Abel Tesfaye heißt, hatte zuletzt über einen Abschied von seinem Künstlernamen nachgedacht. Anfang 2025 stellte der Sänger in Aussicht, seine Bühnenfigur nach dem Album "Hurry Up Tomorrow" und einer fünfjährigen Schaffensphase hinter sich zu lassen. Letztlich entschied er sich jedoch dagegen. Bei einem Konzert in Stockholm im August dieses Jahres machte er seine Entscheidung öffentlich und erklärte seinen Fans, weiterhin als The Weeknd auftreten zu wollen.

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Getty Images Chance the Rapper im Januar 2020

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Getty Images Chance the Rapper im Dezember 2024

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Getty Images Kirsten Corley und Chance the Rapper im Januar 2020