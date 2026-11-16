Chance the Rapper ist zum dritten Mal Vater geworden

Chance the Rapper (33) ist zum dritten Mal Vater geworden. Am Sonntag verkündete der Musiker auf Instagram, dass seine Tochter Hayli zur Welt gekommen ist. In einem Bilderkarussell zeigte der dreifache Grammygewinner das Neugeborene und dessen Mutter. Er markierte die Frau in seinem Beitrag nicht, und ihre Identität ist bislang nicht öffentlich bekannt. Dafür richtete Chance ein paar liebevolle Worte an seine Tochter: "Willkommen auf der Welt, Hayli. Mama und Papa lieben dich. Gott ist bei dir." Weitere Einzelheiten zur Geburt behielt der Rapper zunächst für sich. Auch an welchem Tag Hayli genau zur Welt kam, verriet er nicht. Für den Musiker beginnt damit ein neues Kapitel: Er ist jetzt Papa von drei Mädchen.

Die Worte "Mama und Papa lieben dich" kommen auch in einem seiner eigenen Songs vor. 2017 veröffentlichte Chance zusammen mit DJ Khaled (50) die Single "I Love You So Much", in der genau diese Zeile vorkommt. Die beiden Musiker widmeten das Lied ihren Kindern und ihrem Familienleben. Auch in anderen Stücken erzählt Chance davon, wie sehr ihn seine Töchter prägen. Dazu zählen "May I Have This Dance (Remix)" und "Family Matters". Auf seinem Mixtape "Coloring Book" rappt er ebenfalls in mehreren Songs über sein Leben als Vater und darüber, welchen Einfluss seine Kinder auf ihn haben. Seine Botschaft an Hayli greift damit ein Thema auf, das ihn in seiner Musik schon seit Jahren begleitet.

Aus seiner früheren Beziehung mit Kirsten Corley (33) hat Chance bereits zwei Töchter. Kensli Bennett kam im September 2015 zur Welt, ihre jüngere Schwester Marli Grace Bennett im August 2019. Im Jahr 2024 trennten sich der Rapper und Kirsten. Inzwischen ist Kensli elf Jahre alt, Marli ist sieben. Beide kennen die Musik ihres Vaters gut. Im Gespräch mit dem Magazin People erzählte Chance, dass seine Töchter gleich mehrere Lieblingslieder auf "Coloring Book" hätten. Wenn es um ihre persönlichen Favoriten geht, unterscheiden sich ihre Vorlieben aber: "Meine Älteste mag den Song 'Blessings' sehr. Meine Jüngste steht mehr auf 'Star Line'", verriet der Musiker dem Blatt.

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Getty Images Chance the Rapper

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Instagram / chancetherapper Chance The Rappers Tochter Hayli im November 2026

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