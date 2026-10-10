Ein Netflix-Hit: Tyler Perrys neuer Film stürmt auf Platz 1

Tyler Perry (57) sorgt mit seiner neuen Regiearbeit für eine echte Streaming-Überraschung. Sein Beziehungsdrama "Tyler Perry's Doing Life" ist seit dem 2. Oktober 2026 bei Netflix abrufbar – und hat sich dort in Rekordzeit an die Spitze geschoben. Mit Stand vom 8. Oktober 2026 steht der Film auf Platz eins der deutschen Netflix-Filmcharts und verweist damit prominente Konkurrenz auf die hinteren Plätze. Auf Rang zwei folgt der Horrorstreifen "The Forever Purge", Platz drei belegt die Sportproduktion "Schumacher '94 - Die Geburt einer Legende". Im Zentrum von Tylers emotionaler Geschichte stehen Naomi Baker als alleinerziehende Mutter Anika und Jay Reeves als ehemaliger Häftling Carousel. Ihr ungewöhnliches Kennenlernen und die schwierige Aussicht auf eine gemeinsame Zukunft bilden den Kern des Films. Dass ausgerechnet dieses ruhige Drama die Charts anführt, dürfte für den Streamingdienst ein unerwarteter Erfolg sein.

Die Geschichte nimmt ihren Anfang hinter Gittern: Anika arbeitet während ihrer Schwangerschaft als Gefängniswärterin und gerät bei einem großen Aufstand in akute Lebensgefahr. Ausgerechnet der Insasse Carousel rettet sie aus der bedrohlichen Lage. Nach dem Vorfall verlieren sich die beiden nicht aus den Augen. Über Briefe bleiben sie miteinander verbunden und bauen trotz der Gefängnismauern eine enge Beziehung auf. Als Carousel schließlich aus der Haft entlassen wird, scheint ein gemeinsames Leben in greifbarer Nähe. Doch Anikas Umfeld reagiert mit deutlichen Zweifeln auf den ehemaligen Häftling und stellt die Beziehung der beiden infrage. Die ersten Kritiken bei Rotten Tomatoes fallen gemischt bis positiv aus. Einige Rezensenten bemängeln eine vorhersehbare Handlung und vertraute Erzählmuster. Andere heben dagegen hervor, dass der Film seine Geschichte über Liebe, zweite Chancen und Erlösung emotional und aufrichtig erzählt.

Tyler Perry ist in der US-Unterhaltungsbranche längst eine feste Größe. Er arbeitet nicht nur als Schauspieler, sondern auch als Autor, Produzent, Regisseur und Unternehmer. Große Bekanntheit erlangte der Filmemacher vor allem mit seiner Comedyfigur Madea, die in zahlreichen Bühnenstücken und Filmen zu sehen war. Seine langjährige Weggefährtin Oprah Winfrey (72) würdigte sein Schaffen bereits vor sechs Jahren im Magazin Time. "Es gibt niemanden wie ihn. Weder im Showgeschäft noch im Leben. Er ist ein echter Visionär. Ein Wegbereiter", erklärte die Moderatorin damals. Auch wirtschaftlich gehört der 57-Jährige, der sich aktuell mit schweren Vorwürfen konfrontiert sieht, zu den erfolgreichsten Persönlichkeiten der US-Unterhaltungsbranche. In Atlanta betreibt er mit den Tyler Perry Studios zudem ein eigenes, nach ihm benanntes Filmstudio. Mit "Tyler Perry's Doing Life" hat der vielseitige Filmschaffende seinem umfangreichen Werk nun einen weiteren Titel hinzugefügt, der beim deutschen Netflix-Publikum derzeit besonders stark gefragt ist.

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Getty Images Tyler Perry, Schauspieler

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Getty Images Tyler Perry bei der Premiere von "Don't Look Up"

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Getty Images Tyler Perry bei der Premiere zu "Madea", Juli 2025