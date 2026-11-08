Seit Malous Geburt: Tanja Makarić wiegt sich nicht mehr

Tanja Makarić (29) hat nach ihrer Schwangerschaft eine klare Haltung zum Thema Gewicht: Sie möchte gar nicht wissen, wie viel sie wiegt. Seit der Geburt ihrer Tochter Malou hat sich die Influencerin nicht mehr auf die Waage gestellt. Das verriet sie jetzt in ihrer Instagram-Story. Ein Fan wollte wissen, wie viel sie aktuell wiegt. Doch Tanja konnte darauf keine Antwort geben, denn sie kennt die Zahl selbst nicht. Schon seit ihrer Zeit als Schwimmerin meidet sie die Waage ganz bewusst. Nur während der Schwangerschaft musste sie sich bei den Vorsorgeuntersuchungen wiegen lassen. Doch selbst dabei habe sie jedes Mal weggeschaut. Wie viele Kilos sie seit der Geburt verloren hat, weiß die ehemalige Schwimmerin deshalb ebenfalls nicht. Eine bestimmte Zahl auf der Waage ist ihr aber auch gar nicht wichtig. Viel entscheidender sei für sie, dass sie sich in ihrer Haut wohlfühlt. "Ich will mich einfach in meinem Körper wohlfühlen", erklärte Tanja.

Wie viel sie während der Schwangerschaft zugenommen hat, kann Tanja daher nur ungefähr sagen. "Ich glaube, ich habe in der Schwangerschaft 20, 25 Kilo zugenommen. War schon hart", gestand sie in ihrer Story. Bei den Untersuchungen sei Malous Vater deutlich neugieriger gewesen als sie. Während er gespannt auf die Zahl auf der Waage schaute, habe Tanja lieber den Blick abgewendet. Zeitweise habe sie sogar mehr gewogen als ihr Partner, erzählte sie mit einem Lächeln. Doch auch nach der Geburt möchte sie von ihrem Gewicht nichts wissen: "Ja, aber jetzt, wie viel ich runter hab, weiß ich nicht. Und wie viel ich wiege, will ich gar nicht wissen." Der Grund dafür liegt offenbar auch in ihrer Vergangenheit als Leistungsschwimmerin. Damals sei ihr Gewicht regelmäßig kontrolliert worden – seit sie mit dem Schwimmsport aufgehört hat, stellt sie sich nach eigenen Angaben nicht mehr freiwillig auf eine Waage. Die einzige Ausnahme waren die Arzttermine während ihrer Schwangerschaft.

Abseits der Fragen rund um ihren Körper steht für Tanja vor allem ihre Tochter Malou im Mittelpunkt. Auch ihre Zukunft möchte die Influencerin möglichst schön für die Kleine gestalten. So spielt sie mit dem Gedanken, Deutschland irgendwann zu verlassen oder sich zumindest ein Haus im Ausland zuzulegen. Nach einem passenden Ort schaut sie sich sogar schon um. Besonders wichtig ist ihr dabei die Nähe zum Meer. Denn Tanja würde sich wünschen, dass Malou am Strand aufwachsen kann. Für ihre eigene Zukunft stehen außerdem Glück und Gesundheit ganz oben auf der Wunschliste. Und auch von einer Hochzeit träumt die ehemalige Schwimmerin. Wen sie einmal heiraten möchte und wann es so weit sein könnte, hat sie bisher allerdings noch nicht verraten.

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Instagram / tanjamakaric_ Tanja Makarić, Influencerin

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Instagram / tanjamakaric_ Tanja Makarić mit Tochter Malou, März 2026

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