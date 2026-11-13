Tanja Makarić geht zum ersten Mal ohne Tochter Malou aus

Für Tanja Makarić (29) steht heute eine kleine Premiere an: Der Social-Media-Star geht zum ersten Mal seit der Geburt von Tochter Malou ohne die Kleine aus. Das erzählte die Influencerin ihren Followern in ihrer Instagram-Story. Lange soll der Ausflug allerdings nicht dauern. Tanja plant dafür bewusst nur etwa eine bis anderthalb Stunden ein. In dieser Zeit schläft ihr Nachwuchs. Die Clips nahm die junge Mutter vor ihrem Badezimmerspiegel auf. Auf den Aufnahmen wirkt Tanja gelassen und ausgeglichen. Immer wieder lächelt sie in die Kamera, von Nervosität angesichts der ungewohnten Trennung ist nichts zu erkennen. Auch ihren besorgten Fans nimmt sie die Sorge: "Ja, mir geht's gut", versichert sie in ihrer Instagram-Story. Der kurze Ausflug ohne ihre Tochter markiert für die Influencerin einen neuen Abschnitt in ihrem Alltag als Mutter.

Für ihren ersten Ausgang ohne Malou hat sich Tanja schick gemacht. Sie trägt eine weit geschnittene schwarze Lederjacke und darunter ein weißes bauchfreies Top. Dazu kombiniert sie eine dunkelblaue Jeans. Als Accessoires wählt sie große Kreolen und weitere zarte Schmuckstücke. Ein Teil ihres Looks hat es der Influencerin dabei besonders angetan: eine kleine bordeauxrote Handtasche. Diese präsentiert sie ihren Followern sichtlich stolz, denn auch die Tasche kommt an diesem Tag zum ersten Mal zum Einsatz. Nebenbei teilt Tanja noch eine kleine Beobachtung mit ihren Followern: Ihre Jeans sei mittlerweile etwas zu weit geworden. Eine Entwicklung, über die sie sich sichtlich freut. Auch sonst betont die Influencerin in ihren Videos mehrfach, dass es ihr gut gehe. Ihre Community kann also beruhigt sein: Den ersten kurzen Ausflug ohne ihre Tochter scheint die frischgebackene Mutter ganz entspannt zu genießen.

Ihre Tochter hält Tanja bewusst aus der Öffentlichkeit heraus. Auf ihrem Instagram-Profil zeigt die Influencerin Malou grundsätzlich nicht. Dass die Kleine in ihren Beiträgen nicht zu sehen ist, sorgte bei manchen ihrer Fans offenbar für Fragen. Erst Anfang November reagierte Tanja auf eine besorgte Nachricht aus ihrer Community. Dabei stellte sie klar, dass Malous Abwesenheit in ihren Posts nichts über ihren gemeinsamen Alltag aussage. Wie Tanja bereits zuvor erzählte, ist ihre Tochter normalerweise immer an ihrer Seite. Umso besonderer ist der aktuelle Ausflug für die frischgebackene Mutter: Zum ersten Mal seit Malous Geburt ist sie ohne ihr Kind unterwegs.

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Instagram / tanjamakaric_ Tanja Makarić, November 2025

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Instagram / tanjamakaric_ Tanja Makarić und ihre Tochter Malou Jolié, Januar 2026

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