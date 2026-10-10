Kelsey Parker erhebt nach Sohn Phoenix' Tod schwere Vorwürfe

Kelsey Parker (36) erinnert mit bewegenden Worten an ihren verstorbenen Sohn Phoenix. Genau ein Jahr ist es her, dass die Schauspielerin ihren Jungen im Oktober 2025 in der 39. Schwangerschaftswoche bei einer Hausgeburt still zur Welt brachte. Anlässlich des traurigen Jahrestags veröffentlichte sie am Freitag einen emotionalen Beitrag auf Instagram. "Vor einem Jahr habe ich meinen Sohn Phoenix zu Hause zur Welt gebracht. Als er auf diese Welt kam, hatte er sie bereits verlassen", schrieb die Britin. Gleichzeitig nutzte sie die Gelegenheit, um auf den Umgang mit Eltern nach einer Totgeburt aufmerksam zu machen. Denn die Erfahrungen, die sie unmittelbar nach dem Verlust ihres Babys gemacht habe, belasten sie bis heute. Kelsey wirft den beteiligten medizinischen Fachkräften vor, ihr in dieser ohnehin traumatischen Situation zusätzlich Schuldgefühle vermittelt zu haben. Anstatt Mitgefühl und Unterstützung zu erfahren, habe sie sich gefühlt, als müsse sie sich für das Geschehene rechtfertigen.

Mit ihrem öffentlichen Appell möchte Kelsey erreichen, dass betroffenen Familien künftig mehr Verständnis und Einfühlungsvermögen entgegengebracht werden. "Ein Baby zu verlieren, ist schon niederschmetternd genug. Kein Elternteil sollte dann auch noch darum kämpfen müssen, mit Würde, Freundlichkeit und Mitgefühl behandelt zu werden", erklärte sie auf Instagram. Besonders medizinische Fachkräfte bat sie darum, in solchen Ausnahmesituationen sensibel mit ihren Worten und ihrem Verhalten umzugehen. Schließlich würden sich trauernde Eltern oft ein Leben lang daran erinnern, wie sie in den ersten Stunden nach dem Verlust behandelt wurden. Im Rahmen der Baby Loss Awareness Week wolle Kelsey ihre Bekanntheit außerdem nutzen, um anderen Familien eine Stimme zu geben, denen es bislang schwerfällt, über ihre Erfahrungen zu sprechen. Ihre Community ermutigte sie deshalb, die Namen ihrer verstorbenen Kinder in den Kommentaren zu hinterlassen. Auch ihrem eigenen Sohn widmete sie ein emotionales Versprechen: "Phoenix, ich werde den Rest meines Lebens dafür sorgen, dass dein kurzes Leben etwas bewirkt." Wie sehr sie der Verlust weiterhin beschäftigt, machte sie auch bei "Good Morning Britain" deutlich. Dort beschrieb sie die vergangenen Monate als "schrecklich" und berichtete, unter einer schweren posttraumatischen Belastungsstörung zu leiden.

Schon einige Monate zuvor hatte Kelsey öffentlich darüber gesprochen, wie allein gelassen sie sich nach der Totgeburt gefühlt habe. Weder die Rettungskräfte noch das Krankenhauspersonal hätten ihr damals die erhoffte menschliche Unterstützung gegeben. Stattdessen sei sie ihrer Wahrnehmung nach wie eine Verdächtige behandelt worden. Für die Familie war der Tod von Phoenix ein weiterer schwerer Schicksalsschlag. Im März 2022 hatte Kelsey bereits ihren Ehemann Tom Parker (†33) verloren. Der Sänger der Band The Wanted, mit dem sie die beiden Kinder Aurelia und Bodhi hatte, war im Alter von nur 33 Jahren an einem Hirntumor gestorben. Mittlerweile durfte Kelsey mit ihrem neuen Partner Will Lindsay, mit dem sie seit 2024 zusammen ist, erneut Nachwuchs begrüßen. Ihre gemeinsame Tochter River ist inzwischen einen Monat alt und wurde von der Schauspielerin auf Instagram liebevoll als "unser kleines Stück Hoffnung" bezeichnet. Bei "Good Morning Britain" verriet Kelsey zudem, dass Aurelia und Bodhi überglücklich über ihre kleine Schwester seien. Während der Schwangerschaft hätten die beiden allerdings große Sorgen gehabt, dass ihre Mutter möglicherweise nicht gemeinsam mit dem Baby nach Hause zurückkehren könne.

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Getty Images Kelsey Parker im Dezember 2021

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Instagram / being_kelsey Will Lindsay und Kelsey Parker Anfang Juni 2025

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