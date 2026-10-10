Kim Virginia will Promi-BB-Kollege Christian Lell verkuppeln

Im Container von Promi Big Brother hat Kim Virginia Grey (31) offenbar eine neue Mission: Sie möchte ihren Mitbewohner Christian Lell (42) verkuppeln. Als mögliche Partnerin für den ehemaligen Fußballprofi schlägt sie im Promi-BB-Livestream der SAT.1-Show zunächst Georgina Stumpf vor und spricht ihn direkt darauf an. "Ist die Gia was für dich? Gia ist, glaube ich, Single. Wäre sie dein Typ?", fragt die Reality-TV-Bekanntheit. Christian zeigt sich tatsächlich angetan und schwärmt davon, wie natürlich und schön Gia ohne Make-up aussehe. Für ihn ist sie ganz klar eine hübsche Frau. Diese Reaktion nimmt Kim offenbar zum Anlass, direkt weiterzumachen. "Ich werde Christian hier noch an die Frau bringen", kündigt sie entschlossen an und macht deutlich, dass sie ihre Mission ernst nimmt.

Ganz ohne Zweifel ist der Sportler allerdings nicht: Er befürchtet, für Gia möglicherweise zu klein zu sein. Kim lässt diesen Einwand jedoch nicht gelten. "Come on. Die Größe ist nicht das Wichtigste", kontert sie in der Sendung. Doch Gia bleibt nicht lange die einzige Kandidatin. Auch Nina Bridney (23) bringt Christian selbst ins Spiel: "Ich finde Nina reizend. Also zum Kennenlernen", erklärt der frühere Bayern-Profi. Dass er sich gleich für zwei Frauen interessiert, gefällt seiner Verkupplerin offenbar weniger – prompt wirft sie ihm ein "doppelt gemoppeltes Spiel" vor. Mitbewohner Godfrey Egbon vergleicht Christians Verhalten scherzhaft mit dem des Bachelors. Der Sportler weist den Vergleich allerdings zurück, bevor er sich zum Training verabschiedet. Kims Fazit zu ihren bisherigen Bemühungen fällt knapp aus: "Das läuft ja hier."

Während Christian noch ans Kennenlernen denkt, plant Kim bereits deutlich weiter. Sollte der Sportler durch ihre Vermittlung tatsächlich seine zukünftige Ehefrau finden und mit ihr vier Kinder bekommen, hätte sie eine ganz besondere Bedingung. Patentante müsse sie nicht unbedingt werden, dafür aber etwas anderes: "Ich möchte aber schon, dass ein Kind nach Kim Virginia benannt wird", stellt sie im Container klar. Noch vor seinem Einzug in die Show hatte Christian öffentlich über sein Liebesleben gesprochen. An seinem 40. Geburtstag hatte er auf Ibiza die ehemalige Germany's Next Topmodel-Kandidatin Parishee Tawakolian kennengelernt. Auf der Insel bauten sich die beiden gemeinsam ein Zuhause auf. Zum Zeitpunkt seines Einzugs war die Beziehung offenbar schon wieder beendet. Im Interview mit der Münchner Abendzeitung bestätigte der 42-Jährige, als Single in die Show zu starten.

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Collage: Joyn, Joyn Collage: Kim Virginia Grey und Christian Lell

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ProSiebenSat.1 Media SE Georgina "Gia" Stumpf, "Promi Big Brother"-Bewohnerin

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Imago Nina Bridney beim PROMI BIG BROTHER REVEAL EVENT 2026 im Capitol Theater Düsseldorf