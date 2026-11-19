Christian Lell (42) ist kaum auf dem Promihof angekommen, da sorgt seine Nähe zu Julia Römmelt (32) bereits für neugierige Blicke. In der achten Folge verstehen sich der ehemalige Profifußballer und das Model auffallend gut. Ihr vertrauter Umgang fällt auch den übrigen Bewohnern auf, die schnell einen möglichen Flirt vermuten. Während Christian und Julia einander näherkommen, verliert Kevin Njie (30) merklich seine gute Laune. Ob der Sportler eifersüchtig auf den Neuzugang ist, lässt sich daraus allerdings nicht sicher ableiten. Einen konkreten Grund für seinen Stimmungswechsel nennt er zunächst nicht. Die neue Konstellation beschäftigt die Hofgemeinschaft trotzdem. Schließlich braucht Christian nach seinem Einzug offenbar nicht lange, um mit Julia ins Gespräch zu kommen und einen guten Draht zu ihr aufzubauen.

Kevin spricht seine veränderte Stimmung in der Sendung selbst an: "Ich bin irgendwie gerade nicht mehr gut gelaunt", erklärt er. Warum das so ist, führt er nicht weiter aus. Seine Mitbewohner konzentrieren sich unterdessen auf das vertraute Zusammenspiel von Julia und Christian. Meike Buschening-Kaffenberger beobachtet die beiden aufmerksam und ist überzeugt, dass Julia flirtet. Auch Vanessa Brahimi gefällt, was sie zwischen dem Model und dem ehemaligen Fußballer sieht. "Chris ist ein erwachsener Mann und das merkt man und ich finde es auch toll, Chris und Julia zu beobachten", schwärmt sie in der Show. Damit findet der Neuankömmling nicht nur bei Julia schnell Anschluss. Zumindest Vanessa äußert sich ebenfalls positiv über sein Auftreten. Ob aus der Vertrautheit tatsächlich mehr entstehen könnte, ist unter den Bewohnern damit ein Gesprächsthema.

Mit Christian trifft Julia auf einen Mitbewohner, der zehn Jahre älter ist als sie. Der frühere Fußballprofi ist 42 Jahre alt, das Model 32. Kevin ist mit seinen 30 Jahren der Jüngste der drei. Vanessa hebt in ihrer Einschätzung allerdings vor allem Christians reife Ausstrahlung hervor. Wie Julia die Nähe zu Christian selbst einordnet, geht aus den geschilderten Szenen bislang nicht hervor. Meikes Eindruck, dass sie sich im Flirtmodus befindet, bleibt deshalb zunächst die Einschätzung ihrer Mitbewohnerin. Ebenso wenig erklärt Kevin, ob ihn der vertraute Umgang der beiden tatsächlich beschäftigt. Während die anderen bereits über eine mögliche Annäherung sprechen, lassen seine Worte nur erkennen, dass seine Stimmung gesunken ist. Für Julia und Christian bleibt vorerst offen, wohin ihr guter Draht auf dem Hof führen wird. "Der Promihof" – neue Folgen donnerstags ab 22:15 Uhr bei RTL ZWEI und bereits sieben Tage vorab auf RTL+.

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Collage: RTLZWEI, RTLZWEI Collage: Julia Römmelt, Christian Lell und Kevin Njie

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RTLZWEI Julia Römmelt lächelt Christian Lell an, "Der Promihof"

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