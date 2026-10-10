Lottie Moss enthüllt Dreier mit einem berühmten Rockstar

Lottie Moss (28) sorgt mit einer pikanten Enthüllung für Aufsehen. Im Podcast "Olivia's House with Olivia Attwood" erzählte das Model Podcast-Moderatorin Olivia Attwood (35), dass es in einer Lebensphase, in der sie ständig zwischen Großbritannien und Los Angeles hin- und herflog, zu einem Dreier gekommen sei. Beteiligt waren demnach ihre damalige beste Freundin und ein äußerst bekannter Rockstar. Zwar nannte Lottie im Gespräch den Namen des Musikers, doch für die Hörer wurde er kurzerhand herausgepiept. Gastgeberin Olivia jedenfalls war nach der Nennung erst einmal sprachlos. "Hör auf. Niemals. Das ist so cool", entfuhr es ihr. Weitere Hinweise auf die Identität des Rockstars oder den genauen Zeitpunkt der Begegnung ließ sich Lottie nicht entlocken. Sie bestätigte lediglich, dass das Publikum den Mann wahrscheinlich kennen dürfte.

Wie es überhaupt zu dieser denkwürdigen Nacht kam, verriet Lottie ebenfalls. Ihre damalige beste Freundin habe sie auf eher ungewöhnliche Weise kennengelernt. Bei einem gemeinsamen Abend schlug die Bekanntschaft vor, einfach mal zur Show des Rockstars zu gehen – mit dessen Namen konnte das Model damals allerdings noch überhaupt nichts anfangen. Vor Ort wurde Lottie dem Musiker dann persönlich vorgestellt, und da fiel der Groschen. "Und ich denke nur: 'Oh, heilige Scheiße'", schilderte sie ihre Reaktion. Aus diesem Aufeinandertreffen entwickelte sich schließlich der Dreier. Ihre Freundin war zu jener Zeit auf OnlyFans aktiv und brachte Lottie später auf die Idee, dort ebenfalls Inhalte anzubieten. Das Model hatte damals genug vom klassischen Modelgeschäft. Gemeinsam produzierten die beiden auch Nacktcontent mit anderen Frauen, wie Lottie im Podcast berichtete. Sex sei dabei aber nicht im Spiel gewesen. Rückblickend beschreibt sie diesen Abschnitt als "eine sehr, sehr lustige Zeit in meinem Leben".

Lottie startete 2021 auf OnlyFans und konnte dort hohe Einnahmen erzielen. In ihrem erfolgreichsten Monat soll sie laut eigener Aussage rund 60.000 Pfund eingenommen haben, umgerechnet rund 71.000 Euro. Anfang 2025 verkündete sie dann allerdings ihren Rückzug von der Plattform. In einem Gespräch mit Mirror sagte sie nach ihrem Ausstieg: "Ich beginne das nächste Kapitel meines Lebens. Ich hatte eine großartige Zeit. Frauen in der Sexindustrie sollte man nicht unterschätzen. Dort gibt es viele großartige, starke und coole Frauen. Einige Mädchen aus dieser Branche haben mir geholfen, mich mit mir selbst sehr wohlzufühlen." Auch abseits ihres Berufslebens sorgte das Model zuletzt für Schlagzeilen – vor allem in familiärer Hinsicht. Im September 2024 besuchte Lottie die Feier zum 80. Geburtstag ihres Vaters Peter Moss. Dort zeigte sie sich mit ihrer Halbschwester Kate Moss (52). Der gemeinsame Auftritt mit Kate markierte einen öffentlich sichtbaren Moment der Annäherung. Das Verhältnis der beiden galt lange als zerrüttet.

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Getty Images Lottie Moss, Model

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Getty Images Lottie Moss, Model

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Getty Images Lottie und Kate Moss, Februar 2014