Warnung: Lottie Moss verlor durch ihre Freunde ein Vermögen

Lottie Moss (28) blickt nüchtern auf ihre Zeit als Model zurück. Im Podcast "Olivia's House" von Olivia Attwood (35) sprach die ehemalige OnlyFans-Creatorin jetzt offen darüber, dass von ihren einstigen Einnahmen als Model nichts mehr übrig ist. Auf dem Höhepunkt ihrer Karriere habe sie zwar viel Geld verdient, es aber zu großen Teilen für andere Menschen ausgegeben. "Ich habe die Miete von Leuten bezahlt. Ich habe die Urlaube von Leuten bezahlt. Ich habe die Flüge von allen bezahlt", schilderte sie im Gespräch. Ihren damaligen Umgang mit Geld erklärte das Model damit, dass sie zu Beginn ihrer Laufbahn sehr jung und leicht beeinflussbar gewesen sei – und niemand ihr erklärt habe, wie man mit Geld umgeht. Doch es geht um weit mehr als nur um verlorenes Vermögen: Lottie nutzte das Gespräch auch für eine eindringliche Warnung vor den Schattenseiten der Modebranche.

In ihrer damaligen Agentur habe sie sich nicht gut aufgehoben gefühlt, denn eine ausreichende Fürsorge habe es in dieser Zeit nicht gegeben. Ihre Eltern hätten darauf vertraut, dass erfahrene Verantwortliche wüssten, wie man mit jungen Frauen und neuen Gesichtern umgeht. Ihr Fazit zu dieser Karrierephase fiel letztendlich drastisch aus: "Ich glaube, wenn ich weiter gemodelt hätte, wäre ich tot." Nach ihrem Ausstieg aus dem Modelbusiness und dem Wechsel zu OnlyFans habe sie sich verloren, einsam und leer gefühlt und zunächst befürchtet, ihr Leben und ihre Karriere ruiniert zu haben. Sie berichtete außerdem von zunehmendem Alkoholkonsum und dem Gefühl, trotz der vermeintlich glamourösen Karriere innerlich nichts mehr zu empfinden. Ihre Erfahrungen in der Branche hatte sie bereits zuvor als toxisch bezeichnet.

Auch wirtschaftlich verliefen die letzten Jahre schwieriger. Ihre Firma LottieM Ltd, über die sie ihre Modelarbeit abwickelte, wurde im April 2026 in eine freiwillige Gläubigerliquidation überführt. Laut ihrem Vertreter stammten die Schulden teilweise noch aus der Pandemiezeit. Lottie versucht sich jedoch nicht unterkriegen zu lassen: Nach einem Entzug im Jahr 2022 und offen angesprochenen Problemen mit Kokain, Alkohol und dem früheren Partyleben richtet sie ihren Alltag neu aus und baut gemeinsam mit einer Freundin ein Wellness- und Lifestyleunternehmen auf. Privat scheint die Britin jedoch inzwischen mehr Stabilität gefunden zu haben: Sie lebt mit ihrem Freund Themy Kalaitzis zusammen, der als Kunsthändler arbeitet. Bereits im Frühjahr zeigten sich die beiden vertraut bei einem gemeinsamen Ausflug in London. Gegenüber Daily Mail schwärmte das ehemalige Model, Themy habe ihre Sicht auf Männer vollkommen verändert.

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Getty Images Lottie Moss, Model

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Instagram / lottiemossxo Lottie Moss, Model

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Getty Images Bei der UK-Premiere von "Hit Me Hard And Soft: The Tour" im Odeon Luxe Leicester Square: Lottie Moss und Themy Kalaitzis