Lottie Moss packt über Eiszeit mit Halbschwester Kate aus

Zwischen Lottie Moss (28) und ihrer Halbschwester Kate Moss (52) herrscht anscheinend weiterhin Funkstille. Im Podcast "Olivia's House" sprach das Model jetzt offen über die angespannte Situation mit dem Topmodel und malte damit ein ganz anderes Bild als die letzten Familienfotos. "Offen gesagt haben wir so gut wie keine Beziehung, und es ist niemandes Schuld", macht Lottie deutlich. Schon in ihrer Kindheit und Jugend habe ihre 24 Jahre ältere Schwester weder auf Nachrichten noch auf Anrufe reagiert. Lange Zeit habe sie sich deshalb zurückgewiesen und verbittert gefühlt. Besonders schwer sei für sie etwas anderes gewesen: Ständig hätten Außenstehende sich nach Kate erkundigt – obwohl sie selbst kaum wusste, was im Leben ihrer berühmten Schwester gerade vor sich ging.

Einen Grund für das unterkühlte Verhältnis sieht Lottie im enormen Altersunterschied. Die zwei haben denselben Vater, doch Kate war bereits 21 Jahre alt, als ihre kleine Schwester zur Welt kam. Beide wuchsen somit unter völlig unterschiedlichen Lebensumständen auf. Als Kind habe Lottie das Model für ihre Karriere bewundert und die Nähe zu ihrer Halbschwester gesucht. Doch mittlerweile habe sie damit ihren Frieden gemacht: Ihre Freunde seien für sie zu einer Ersatzfamilie geworden, und diese Beziehung zu Kate brauche sie nicht mehr. Selbst ein gemeinsames Weihnachtsfest im Haus des Supermodels habe an der Situation nichts geändert. Unangenehme Themen seien in der Familie traditionell lieber vermieden worden. Genau dieses Muster wollte Lottie durchbrechen: "Wir müssen nicht alle so tun, als würden wir uns verstehen", betonte sie. Dass Kate über frühere öffentliche Äußerungen verärgert gewesen sei, weiß die Britin – sie nehme sich dennoch das Recht, über ihre eigenen Erfahrungen zu sprechen.

Dabei sah die Situation auf den letzten Bildern ganz anders aus: Bei der Feier zum 80. Geburtstag ihres Vaters Peter Moss im September 2024 posierten die beiden Schwestern Seite an Seite und wirkten durchaus vertraut miteinander. Das Treffen fand in einem Pub statt, auch Bruder Nick, Lotties Mutter Inger Solnordal und weitere Partner der Familienmitglieder waren mit dabei. Die veröffentlichten Bilder wurden als mögliches Zeichen dafür gewertet, dass der jahrelange Streit beigelegt sein könnte. Lotties neue Aussagen rücken diesen gemeinsamen Auftritt nun in ein anderes Licht: Bei Familienfeiern zeigen sich die Halbschwestern zwar gemeinsam, im Alltag besteht laut Lottie aber kaum Kontakt.

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Getty Images Lottie Moss, Model

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Getty Images Lottie und Kate Moss, Februar 2014

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Getty Images Kate Moss bei der Met Gala 2026