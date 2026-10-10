Michael Jacksons "Thriller"-Jacke soll 10 Millionen bringen

Michael Jacksons (†50) legendäre rote Lederjacke aus dem Musikvideo zu "Thriller" sucht nun einen neuen Besitzer. Bereits am 7. Dezember soll das berühmte Kleidungsstück bei der "Fashion Legacy Evening Sale" von Julien's Auctions in Abu Dhabi versteigert werden. Der verstorbene King of Pop trug die auffällige Jacke 1983 in jenen Szenen des Clips, in denen er ohne Zombiemaske zu sehen ist. Wie Kurier.at berichtet, könnte sie mehr als zehn Millionen US-Dollar einbringen, umgerechnet knapp neun Millionen Euro. Damit könnte die Jacke sogar einen neuen Rekord für Musikmemorabilien aufstellen. Zusätzlich kommen schwarze Florsheim-Lederschuhe unter den Hammer, die der Sänger im "Thriller"-Video und bei den Proben trug.

Entworfen wurde die Jacke von Kostümdesignerin Deborah Nadoolman Landis, wie die Daily Mail berichtet. Silberne Schnallen, ein rotes Seidenfutter, markante Schultern und die charakteristische V-förmige Silhouette machten sie zu einem echten Markenzeichen. Für das "Thriller"-Video wurden damals zwei Exemplare angefertigt: Die zweite Jacke wurde für Michaels Verwandlung in einen Zombie gezielt zerrissen und künstlich gealtert. Sie befindet sich heute im Besitz seines Nachlasses und wurde bereits in der Rock and Roll Hall of Fame ausgestellt. Doch nicht nur die ikonische Jacke kommt unter den Hammer: Auch ein weißer Strasshandschuh des Sängers wird versteigert. Michael trug ihn bei seiner berühmten "Billie Jean"-Performance im Rahmen von "Motown 25", bei der er vor einem Millionenpublikum seinen legendären Moonwalk präsentierte.

Hinter der legendären Jacke verbirgt sich außerdem eine besondere Geschichte: Michael brachte das Original später zu seinen langjährigen Kostümdesignern Dennis Tompkins und Michael Bush, damit sie davon ein Schnittmuster für künftige Bühnenoutfits anfertigen konnten. Laut Daily Mail ging der Sänger offenbar davon aus, dass das Original dabei zerstört werden müsste. Da die beiden Designer die Jacke jedoch unversehrt ließen, schenkte er sie ihnen aus Dankbarkeit. Im Futter hinterließ Michael eine persönliche Widmung: "Für Bush und Dennis, all meine Liebe, Michael Jackson." Auf dem Ärmel findet sich zudem die Unterschrift "Alles Liebe, Michael Jackson". Sowohl die legendäre Jacke als auch das "Thriller"-Video dürften den Fans des King of Pop für immer in Erinnerung bleiben.

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Imago Szene aus Michael Jacksons Musikvideo "Thriller" von 1983

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Imago Michael Jackson und Ola Ray in einer Szene aus dem Musikvideo "Thriller" (1983)

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Getty Images Michael Jacksons rote "Thriller"-Jacke