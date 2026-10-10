Ikonischer Bart ab für TV-Show? Horst Lichter war bereit

Horst Lichter (64) hätte für einen Fernsehstreich sogar sein wohl bekanntestes Markenzeichen geopfert. Für die ARD-Show Verstehen Sie Spaß? legte der Bares für Rares-Moderator in der vergangenen Woche die beiden Gastgeber des Sat.1-"Frühstücksfernsehens" herein: Karen Heinrichs (52) und Matthias Killing (47) ahnten nicht, dass der radikale neue Look ihres Gastes von der ersten Sekunde an eine reine Mogelpackung war. Vor laufenden Kameras musste der Moderator tatsächlich Federn lassen und verlor mehrere Zentimeter seines kultigen Schnurrbarts. Doch dann platzte Barbara Schöneberger (52) ins Studio und ließ die Bombe platzen: Alles nur ein riesiger Fake! Im Nachhinein stellte Horst klar, dass er im Ernstfall sogar noch drastischere Schritte gewagt hätte. "Ich war bereit, meinen Schnurrbart zu opfern", erklärte er. Ein bisschen Kürzen wäre für ihn also nicht das Ende der Fahnenstange gewesen.

Um die beiden Moderatoren zu überzeugen, hatte sich der Koch eine ausgefeilte Geschichte zurechtgelegt. In der Morgensendung erklärte er, dass er sich "neu erfinden" wolle und künftig als Realitystar durchstarten werde. Zu diesem neuen Lebensabschnitt passe der Bart in seinem Gesicht nicht mehr: "Ich will diesen Schnurrbart weghaben!", forderte er und verglich ihn sogar mit "Staub und Dreck". Karen und Matthias fackelten nicht lange, ließen sich voll auf das Experiment ein und griffen höchstpersönlich zur Schere – mehrere Zentimeter Haar mussten vor den Augen der Zuschauer dran glauben. Für den vermeintlichen Imagewechsel schlüpfte Horst zudem in ein komplett neues Outfit. Dass die beiden Moderatoren einem meisterhaft eingefädelten Streich auf den Leim gegangen waren, checkten sie erst, als Barbara plötzlich wie aus dem Nichts im Studio stand und die Wahrheit auspackte.

Der markante Bart, der für RTL damals Grund genug für eine Absage war, ist bereits seit seinem 19. Lebensjahr der treueste Begleiter des TV-Stars und aus seinem vertrauten Look einfach nicht wegzudenken. Trotzdem war der Moderator felsenfest entschlossen, eiskalt durchzuziehen und seine Rolle im Prank bis zum bitteren Ende zu spielen – selbst auf die Gefahr hin, sein geliebtes Markenzeichen komplett einbüßen zu müssen. "Wenn die beiden Moderatoren noch weiter vorne angesetzt hätten, wäre es eben so gewesen", sagte Horst über einen möglichen Totalverlust. Letztlich blieb ihm diese Konsequenz erspart, weil Barbara rechtzeitig eingriff und den Streich beendete. Mit seiner Teilnahme reiht sich Horst in eine lange Reihe prominenter Lockvögel ein, die für "Verstehen Sie Spaß?" ihre Kollegen hinters Licht führen. Die Sendung gehört seit Jahrzehnten zu den bekanntesten Unterhaltungsformaten im deutschen Fernsehen und wird seit 2022 von Barbara moderiert.

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Getty Images Horst Lichter im Januar 2019

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Hein Hartmann / Future Image / ActionPress Horst Lichter, TV-Star

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Getty Images Barbara Schöneberger beim ESC-Vorentscheid in Berlin-Adlershof

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