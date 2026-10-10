Unhöflich? Zendaya erntet Kritik für ihr Verhalten in Paris

Bei der Pariser Fashion Week sorgt eine Szene aus der Frontrow aktuell für mächtig Gesprächsstoff. Am Dienstag, den 6. Oktober 2026, lud das Luxuslabel Louis Vuitton in die prachtvolle Cour Carrée du Louvre – und auf der exklusiven Gästeliste standen unter anderem Megastar Zendaya (30) und Frankreichs First Lady Brigitte Macron (73). Ein Clip dieses Aufeinandertreffens ging im Netz sofort viral und schlägt vor allem auf TikTok hohe Wellen. Das Video zeigt die Schauspielerin mitten im Gespräch mit einem anderen Gast, wobei sie die ausgestreckte Hand der First Lady im ersten Moment schlichtweg zu übersehen scheint. Kurz darauf blickt sie dann doch auf, lächelt und begrüßt ihr Gegenüber freundlich: "Hallo, freut mich, Sie kennenzulernen." Die beiden Frauen schütteln sich daraufhin die Hand. Für Gesprächsstoff sorgt allerdings ein Detail: Von ihrem Platz erhob sich die Schauspielerin während der kurzen Begegnung nicht. Im Netz wird ihr deshalb fehlende Höflichkeit vorgeworfen.

Nicht nur für Brigitte blieb Zendaya, die einige Designer boykottiert, demonstrativ auf ihrem Platz. Auch Bernard Arnault (77), der Chef des Luxuskonzerns LVMH, zu dem auch Louis Vuitton gehört, begrüßte den Hollywood-Star per Handschlag – und auch vor ihm erhob sie sich nicht. Auf der Plattform X fielen die Reaktionen der User daraufhin ziemlich heftig aus. "Zendaya, Mädchen ... du musst aufstehen, wenn die First Lady von Frankreich versucht, Hallo zu sagen", schrieb ein Nutzer. Ein anderer kommentierte: "Aufzustehen, wenn jemand auf einen zukommt, um einen zu begrüßen, gehört zum grundlegenden Anstand." Weitere Stimmen auf der Plattform waren der Meinung, dass sowohl für den Konzernchef als auch für die First Lady ein Aufstehen angebracht gewesen wäre. Schließlich leite Bernard das Unternehmen, das hinter dem Event stehe, und Brigitte sei die First Lady des Gastgeberlandes.

Doch im Netz formierte sich auch eine riesige Welle der Unterstützung für den Hollywood-Star. Zahlreiche Fans sprangen Zendaya sofort zur Seite und gaben zu bedenken, dass bei der extrem überlaufenen Modenschau ein riesiger Trubel herrschte. Die Schauspielerin habe in dem Moment einfach abgelenkt und gestresst gewirkt – womöglich habe sie die First Lady und den LVMH-Boss im ersten Augenblick schlicht nicht direkt erkannt. "Es war tatsächlich ein Fehler von ihr. Ich glaube jedoch, dass sie abgelenkt war und die Person, der sie die Hand schüttelte, nicht erkannt hat. Davor hat sie wahrscheinlich etwa 100 anderen Menschen die Hand gegeben", ordnete ein Nutzer auf X ein. Eine weitere Person schrieb dort: "Ich glaube, sie ist ein bisschen nervös, Leute. Es ist kein Weltuntergang, beim Begrüßen nicht aufzustehen, aber ich stimme zu, dass es höflicher ist." Zendaya ist seit 2023 globale Markenbotschafterin von Louis Vuitton. Bei der Präsentation in Paris saß sie in einem weißen Bolero mit Rüschen und einer lässigen blauen Jeans in der Frontrow.

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Getty Images Zendaya Coleman bei der Louis-Vuitton-Show während der Paris Fashion Week, Oktober 2026

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Getty Images Bernard Arnault, LVMH-CEO

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Imago Frankreichs First Lady Brigitte Macron im August 2025