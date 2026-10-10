Nach Laura: Pietro Lombardi will sich nie wieder verloben

Pietro Lombardi (34) hat mit dem Thema Verlobung offenbar ein für alle Mal abgeschlossen. In der aktuellen Folge des Podcasts "Patchwork Boys" plaudert der Sänger gewohnt ungefiltert mit Oliver Pocher (48) über seine vergangene Verlobung mit Laura Maria Rypa (30) – und stellt ganz nebenbei fest, dass dieses Kapitel für ihn nun endlich formal beendet ist. Als der Comedian trocken anmerkt, dass auf eine Verlobung traditionell innerhalb eines Jahres die Hochzeitsglocken folgen sollten, zeigt sich der Musiker gewohnt pragmatisch: "Ein Jahr? Dann passt es ja. Dann sind wir theoretisch nicht mehr verlobt." Aus dieser Einsicht zieht der DSDS-Star sogleich eine glasklare Konsequenz für sein zukünftiges Liebesleben. "Im Nachhinein würde ich so etwas, glaube ich, nie wieder machen. Ich würde mich nicht verloben. Ich würde heiraten und fertig", erklärt Pietro. Dem klassischen Drei-Stufen-Plan aus Kniefall, teurem Geschmeide und monatelanger Wartezeit habe er endgültig abgeschworen.

Wie unsicher sich Pietro bezüglich seines eigenen Familienstands ist, zeigte sich bereits zu Beginn des Schlagabtauschs. Auf die stichelnde Nachfrage von Oliver, ob das Bündnis mit Laura denn jetzt offiziell aufgelöst sei, zeigte sich der Sänger vollkommen ahnungslos und gestand: "Keine Ahnung. Gibt es einen Zeitraum, wann das aufgelöst ist?" Mit klassischem Liebeszauber hat der Musiker nach eigener Aussage ohnehin wenig am Hut – bloß nicht das tun, was alle anderen Männer verlässlich durchexerzieren. Blumen habe er seiner Liebsten während der gesamten Beziehung deshalb nie mitgebracht. Einzige Ausnahme: Ausgerechnet für den Heiratsantrag fuhr der Sänger ganz groß auf. Kerzen, Rosen und helfende Hände im Hintergrund inklusive – sogar in einen steifen Anzug hatte er sich zwängen lassen. Die Begeisterung darüber hielt sich bei Pietro allerdings in engen Grenzen: In der feinen Montur habe er sich "richtig dumm" gefühlt.

Vor rund vier Jahren hatten Pietro und Laura ihre Verlobung stolz der Öffentlichkeit präsentiert, während parallel der erste gemeinsame Nachwuchs ins Haus stand. Bis zu diesem romantischen Meilenstein war die Beziehung der beiden allerdings eine regelrechte Achterbahnfahrt: Das Paar hatte sich zwischenzeitlich getrennt und erst nach einer Pause wieder zusammengefunden. Der aufwendig inszenierte Antrag sollte eigentlich den Neuanfang besiegeln und den Weg vor den Traualtar ebnen. Zu einer Hochzeit kam es am Ende bekanntlich nie – und wenn es nach Pietros neuester Beziehungsphilosophie geht, wird es eine Verlobung dieser Art in seinem Leben auch kein zweites Mal mehr geben.

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Dwi Anoraganingrum / Future Image / ActionPress Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa im November 2023

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Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa und Pietro Lombardi in Paris

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Instagram / /lauramaria.rpa Laura Maria Rypa und Pietro Lombardi mit ihren Kindern, März 2025