Hoppla: Offenes Mikrofon fängt Ethan Hawkes Wutanfall ein

Eine Situation am Filmset verfolgt Ethan Hawke (55) offenbar bis heute. Bei einer Gesprächsrunde zu Kyle MacLachlans (67) Memoiren "Fictional Selves", die der Schauspieler selbst moderierte, erinnerte er sich an einen unangenehmen Zwischenfall während der Dreharbeiten zur modernen Shakespeare-Verfilmung "Hamlet" aus dem Jahr 2000. Laut dem People-Magazine warteten er und Kyle damals ewig auf den Beginn einer Autoszene. Dem Schauspieler ging letzten Endes die Geduld flöten, und er machte seinem Ärger über Regisseur Michael Almereyda (66) lautstark Luft. Eine Sache ließ er jedoch außer Acht: Beide Darsteller waren längst verkabelt, sein offenes Mikrofon übertrug jedes einzelne Wort direkt auf die Kopfhörer des Filmemachers. "Er weiß verdammt noch mal nicht, was er tut", wetterte Ethan unter anderem. Erst als er aus dem Fenster blickte und den Regisseur mit den Kopfhörern entdeckte, dämmerte ihm das Ausmaß.

Der Regisseur hatte die komplette Lästerattacke mitgehört, reagierte nach Schilderung der beiden Schauspieler aber überraschend gelassen und nahm Ethan den Wutanfall nicht übel. Warum genau er an diesem Tag so wütend war, weiß der "Gattaca"-Star nach eigener Aussage heute nicht mehr. Den Dreh selbst hat die unangenehme Episode für ihn nicht getrübt: Es sei "eine Gruppe von Menschen, die aus purer Freude an der Liebe zur Arbeit zusammenkam" gewesen, schilderte der Hollywoodstar. Besonders schwärmte er vom Respekt, mit dem das Ensemble ans Werk ging: "Wir hatten Bill Murray am Set, der im Hintergrund Bücher darüber las, wie man Shakespeare spielt. Wir waren alle so aufrichtig und darin verliebt." Auch die Beziehung der beiden nahm keinen Schaden. Ethan habe seitdem mehrfach mit Michael zusammengearbeitet und sei weiterhin mit ihm befreundet.

In der modernisierten Fassung der Shakespeare-Tragödie verkörperte Ethan einen jungen Filmemacher namens Hamlet. Neben Kyle standen damals auch Julia Stiles (45) als Ophelia, Bill Murray als Polonius und Sam Shepard als Hamlets verstorbener Vater vor der Kamera. Der Wutanfall scheint jedoch nicht die einzige Panne des Schauspielers gewesen zu sein. In der "Late Show" mit Stephen Colbert (62) erzählte er von einer unüberlegten Aktion als Teenager: Nach den Dreharbeiten zu "Explorers" schnappte er sich zusammen mit River Phoenix (†23) ohne Erlaubnis das Motorrad von Rivers Vater. Dieses Erlebnis endete fast in einem Desaster.

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Ethan Hawke beim Sundance Film Festival, 2020

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Getty Images Kyle MacLachlan bei der Premiere von "Echo Valley" in New York

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Getty Images / Matt Winkelmeyer Ethan Hawke und seine Tochter Maya