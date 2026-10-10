Michelle Hunziker über ihren Giulio: "Schlafe besonders gut"

Michelle Hunziker (49) schwebt auf Wolke sieben: Seit einigen Monaten ist die Moderatorin mit dem italienischen Schauspieler und Zahnarzt Giulio Berruti liiert – und über dieses Liebesglück sprach sie nun so offen wie selten. Bei einem Event im Café de Paris in Köln verriet sie im Gespräch mit RTL, wie es ihr derzeit geht. Auf einer Glücksskala von eins bis 100 musste sie nicht lange überlegen: "100!", antwortete sie prompt. Was sie an ihrem Partner besonders schätzt? "Ich kann so gut mit ihm schlafen." Lachend schob sie sofort die Klarstellung "Nachts" hinterher. Anlass für das Interview war die Präsentation ihrer neuen Takko-Fashion-Kollektion "From Paris with Love".

Bei dem Termin drehte sich natürlich alles um Mode – und so wollte RTL auch wissen, welches Kleid die Moderatorin mit Giulio verbindet. "Ich wusste, dass diese Frage kommt", reagierte sie lachend. Für ein solches Erinnerungsstück sei es in der noch jungen Beziehung allerdings zu früh. "Es müssen noch viele Kleider kommen. Dann in ein, zwei, drei Jahren werde ich dir sagen, welches Kleid mich an ihn erinnert", stellte sie in Aussicht. Als daraufhin ein weißes Kleid und damit eine Hochzeit ins Spiel gebracht wurden, wollte sie sich nicht festlegen. Ebenso wenig gab Michelle eine Garantie dafür, dass ihre Liebe für immer hält. "Kann ich nicht sagen. Nur das Universum weiß das", betonte sie. Trotzdem machte die dreifache Mutter deutlich, dass sie auf "eine sehr lange Beziehung" hoffe. Ihr aktuelles Lebensgefühl fasste sie gegenüber dem Sender ebenfalls positiv zusammen: "Ich gehe immer dankbar ins Bett."

Ganz so auskunftsfreudig war die Unternehmerin nicht immer. Zu Beginn hielten Michelle und Giulio ihre Romanze weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus und gewährten nur nach und nach kleine Einblicke in ihre Beziehung. Inzwischen zeigen die beiden ihre Zuneigung allerdings offener und teilen hin und wieder ausgewählte gemeinsame Momente in den sozialen Medien. Mit einem kürzlich veröffentlichten Schnappschuss zeigte die Moderatorin die beiden erneut gemeinsam. Während sie online weiterhin nur einzelne private Augenblicke teilt, sprach sie bei der Präsentation in Köln nun ausführlicher über ihre Gefühle, ihre Hoffnung auf eine lange Beziehung und ihren entspannten Blick auf eine mögliche gemeinsame Zukunft. Das vollständige Gespräch mit Michelle soll am Sonntag in der Sendung "Exclusiv – Weekend" auf RTL+ zu sehen sein.

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Imago Michelle Hunziker, "LOL: Last One Laughing"-Premiere in München am 13.05.2026

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Instagram / therealhunzigram Michelle Hunziker mit ihrem Freund Giulio Berruti, 2026

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Imago Michelle Hunziker bei der Premiere von LOL: Last One Laughing Staffel 7 in München am 13.05.2026